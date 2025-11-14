scorecardresearch
 

Feedback

बिहार में NDA की जीत से गदगद भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखी ये बात

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के शुरुआती रुझानों में एनडीए का प्रचंड बहुमत देख भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह काफी गदगद हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया है.

Advertisement
X
बिहार चुनाव नतीजों पर बोले पवन सिंह (Photo: X/@PawanSingh909)
बिहार चुनाव नतीजों पर बोले पवन सिंह (Photo: X/@PawanSingh909)

Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब साफ होने लगे हैं. 243 सीटों के रुझान से स्पष्ट हो गया है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है. NDA ने डबल सेंचुरी मार दी है और वो अभी 202 सीटों पर आगे है, वहीं महागठबंधन महज 32 सीटों पर लीड बनाए हुए है. इस बीच एनडीए की प्रचंड जीत पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का पहला पोस्ट सामने आया है.

पवन सिंह ने किया पोस्ट
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों के बीच पवन सिंह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के साथ उनकी फोटो दिखाई दे रही है. इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'बिहार की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद. बिहार के जन-जन का हृदय से आभार.' इसी के साथ उन्होंने हार्ट की इमोजी भी शेयर की. वहीं जो पोस्टर सिंगर ने शेयर किया उसमें लिखा था, 'NDA ही बिहार का भरोसा, NDA ही बिहार का भविष्य.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pawan Singh (@singhpawan999)

पवन सिंह के गाने का हुआ असर?
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने चुनाव से पहले ही एक गाना रिलीज किया था. जो पूरे बिहार में काफी फेमस हुआ था. इस गाने के बोल 'जोड़ी मोदी आ नीतीश जी के हिट होई' थे. इस गाने को पवन सिंह और शिवानी सिंह ने गाया था. इसे यूट्यूब पर लाखों लोगों ने सुना था. गाने में पीए मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को एक साथ एक मंच पर दिखाया गया था. माना जा रहा है कि एनडीए की जीत में पवन सिंह के इस गाने का भी काफी योगदान है.

Advertisement

पूरे बिहार में पवन सिंह ने किया प्रचार
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पवन सिंह को बीजेपी ने अपना स्टार प्रचारक बनाया था. उन्होंने पूरे बिहार में कई जगहों पर जमकर रैलियां और रोड शो किए थे. इसी दौरान उन्होंने दावा कर दिया था कि NDA पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Dharmendra, Pawan Singh
जब पवन सिंह के पिता बने थे धर्मेंद्र, फ‍िल्म में बेटे की खातिर खूब रोए, ह‍िट रही फ‍िल्म  
Khesari Lal Yadav, Maithili Thakur, Ritesh Pandey
बिहार में आज इन स्टार्स की किस्मत का फैसला, जमकर किया था प्रचार 
Khesari lal Yadav wants wife to contest election
'सस्ता नशा करते हैं खेसारी', बोले पवन सिंह, भड़के भोजपुरी स्टार, कहा- खून तो नहीं चूसता... 
पवन सिंह ने NDA की जीत का जताया भरोसा. (Photo: ITG)
'मुझे मां का आशीर्वाद मिला, जय NDA, जय बिहार', चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बोले पवन सिंह 
Khesari Lal vs Pawan Singh: पवन बोले ‘वो खुद पागल हो..’ 

कितने सीटों पर एनडीए की सरकार
NDA बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रिकॉर्ड जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है. 2020 के मुकाबले इस बार एनडीए को काफी ज्यादा सीटों का फायदा हुआ है. पिछली बार जहां 43 सीटों पर सिमटी नीतीश कुमार की पार्टी इस पर 75 से ज्यादा सीटें अपने पक्ष में कर रही हैं, वहीं बीजेपी 90 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर सबसे बड़ी पार्टी बनने की तरफ बढ़ चुकी है. इसके अलावा कांग्रेस 4 और आरजेडी महज 27 सीटों से आगे नहीं बढ़ पा रही है. देर शाम स्थिति पूरी साफ हो जाएगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement