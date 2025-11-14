बिहार में NDA की जीत से गदगद भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखी ये बात

Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब साफ होने लगे हैं. 243 सीटों के रुझान से स्पष्ट हो गया है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है. NDA ने डबल सेंचुरी मार दी है और वो अभी 202 सीटों पर आगे है, वहीं महागठबंधन महज 32 सीटों पर लीड बनाए हुए है. इस बीच एनडीए की प्रचंड जीत पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का पहला पोस्ट सामने आया है.

पवन सिंह ने किया पोस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों के बीच पवन सिंह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के साथ उनकी फोटो दिखाई दे रही है. इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'बिहार की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद. बिहार के जन-जन का हृदय से आभार.' इसी के साथ उन्होंने हार्ट की इमोजी भी शेयर की. वहीं जो पोस्टर सिंगर ने शेयर किया उसमें लिखा था, 'NDA ही बिहार का भरोसा, NDA ही बिहार का भविष्य.'

पवन सिंह के गाने का हुआ असर?

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने चुनाव से पहले ही एक गाना रिलीज किया था. जो पूरे बिहार में काफी फेमस हुआ था. इस गाने के बोल 'जोड़ी मोदी आ नीतीश जी के हिट होई' थे. इस गाने को पवन सिंह और शिवानी सिंह ने गाया था. इसे यूट्यूब पर लाखों लोगों ने सुना था. गाने में पीए मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को एक साथ एक मंच पर दिखाया गया था. माना जा रहा है कि एनडीए की जीत में पवन सिंह के इस गाने का भी काफी योगदान है.

पूरे बिहार में पवन सिंह ने किया प्रचार

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पवन सिंह को बीजेपी ने अपना स्टार प्रचारक बनाया था. उन्होंने पूरे बिहार में कई जगहों पर जमकर रैलियां और रोड शो किए थे. इसी दौरान उन्होंने दावा कर दिया था कि NDA पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगा.

कितने सीटों पर एनडीए की सरकार

NDA बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रिकॉर्ड जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है. 2020 के मुकाबले इस बार एनडीए को काफी ज्यादा सीटों का फायदा हुआ है. पिछली बार जहां 43 सीटों पर सिमटी नीतीश कुमार की पार्टी इस पर 75 से ज्यादा सीटें अपने पक्ष में कर रही हैं, वहीं बीजेपी 90 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर सबसे बड़ी पार्टी बनने की तरफ बढ़ चुकी है. इसके अलावा कांग्रेस 4 और आरजेडी महज 27 सीटों से आगे नहीं बढ़ पा रही है. देर शाम स्थिति पूरी साफ हो जाएगी.

