'तेजस्वी की यात्रा में PM मोदी को दोबारा दी गई गाली', BJP ने Video शेयर कर लगाया आरोप

भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई. बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय, बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान समेत बीजेपी की कई नेताओं ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि शनिवार को महुआ विधानसभा में आरजेडी की सभा में प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया.

ये पहला मामला नहीं है. कुछ दिन पहले भी बिहार में ऐसे ही मामला सामने आया था जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था. दरभंगा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने मंच से पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे थे. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

लखेंद्र ने फ़ेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, 'जस्वी यादव के आदेश पर और महुआ विधायक के इसारे करने के बाद RJD के गुंडा कार्यकर्ताओं ने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को आज दर्जनों बार गाली दिया. मैं जिला प्रशासन वैशाली से निवेदन करता हूं कि देश के हर माताओं के मान सम्मान के रक्षा के लिए ऐसे अपद्रवी RJD के गुंडा कार्यकर्ताओं को चिंहित कर करवाईं करें.'

बिहार के डिप्टी सीएम ने क्या कहा?

बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'लालू प्रसाद का परिवार लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय हो चुका है. यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. साफ है कि लालू प्रसाद का परिवार प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिलवा रहा है.'



बिहार बीजेपी ने एक्स पर क्या लिखा?

बिहार बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'गालीबाज आरजेडी - तेजस्वी की माई-बहिन गालीबाज योजना. तेजस्वी ने अपनी रैली में फिर से मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवाई. आरजेडी के कार्यकर्ता जितना गाली दे रहे थे तेजस्वी उतना ही उनका हौसला बढ़ा रहे थे. राजद-कांग्रेस की रैलियों का आजकल एकसूत्री कार्यक्रम चल रहा है- "माई-बहिन को गाली दो." गालीबाजी जारी है इनकी. इनकी गुंडई की मानसिकता, कुंठा और हताशा चरम पर पहुंच चुका है. मां का अपमान करने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी, इनके गिरे हुए संस्कार का प्रतीक है. हर गाली का हिसाब करेगी बिहार की माताएं-बहने."

अमित मालवीय ने क्या कहा?

भारतीय जनता पार्टी के आईटी हेड अमीन मालवीय ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, 'आज फिर पातेपुर विधानसभा में राजद की जनसभा में प्रधानमंत्री जी की माताजी के लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया. मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया. पहले बिहार कांग्रेस ने अपने आधिकारिक अकाउंट से वीभत्स वीडियो जारी किया और अब राजद ने प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी को गाली दिलवाई. यही है विपक्ष की राजनीति—न सभ्यता, न संस्कार.

महुआ के विधायक मुकेश रौशन ने क्या कहा?

राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव और महुआ के विधायक मुकेश रौशन ने कहा, "आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आज महुआ में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान जो भाषण दे रहे हैं. वो मेरे फेसबुक पेज पर है सुन सकते हैं. उसमें किसी भी कार्यकर्ता या कोई आदमी माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली गलौज नहीं किया है. भाजपा के लोग जो वीडियो डाल रहे हैं उसमें आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के भाषण का आवाज भी नहीं है. ये वीडियो में ऑडियो तोड़-मरोड़ कर बदनाम करने की साजिश रची गई है.

