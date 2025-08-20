'गद्दारों से सावधान रहें... अभी भी वक्त है', तेज प्रताप ने विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी को दी सलाह

बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को अपने छोटे भाई और RJD नेता तेजस्वी यादव को राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के अंदर मौजूद जयचंदों (गद्दारों) से सावधान रहने की सलाह दी है.

हाल ही में RJD निष्कासित हुए तेज प्रताप ने X पर एक पोस्ट में दावा किया कि कुछ गद्दार मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं.

'जयचंदों से रहिए सावधान'

उन्होंने कहा, 'मैं तेजस्वी से कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है. अपने आस-पास के 'जयचंदों' से सावधान रहिए, वरना चुनाव में बहुत बुरे नतीजे देखने को मिलेंगे. अब आप कितने समझदार हैं, ये चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे.'

तेज प्रताप ने अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें कथित तौर पर औरंगाबाद में कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान नबीनगर विधानसभा क्षेत्र से RJD विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के ड्राइवर के साथ मारपीट की गई.

'शर्मनाक है नबीनगर की घटना'

तेज प्रताप ने कथित घटना का ज़िक्र करते हुए कहा, 'मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने लोकतंत्र बचाने के लिए यात्रा निकाली है या उसे तार-तार करने के लिए. नबीनगर विधानसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में 'जयचंदों' द्वारा विधायक के ड्राइवर और एक मीडियाकर्मी के साथ मारपीट और गाली-गलौज की घटना अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है.'

'मुझे कभी नहीं हरा पाएंगे'

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा, 'कुछ गद्दार मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन ये गद्दार नहीं जानते कि मेरा नाम तेज प्रताप यादव है. मैं और अधिक ताकत के साथ आगे बढ़ता रहूंगा. चाहे कितनी भी बड़ी साजिश रची जाए, वे मुझे कभी हरा नहीं पाएंगे.'

वहीं, तेज प्रताप ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पांच छोटी पार्टियों के गठबंधन की घोषणा की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास वंचित इंसान पार्टी (VVIP), भोजपुरिया जन मोर्चा (BJM), प्रगतिशील जनता पार्टी (PJP), वाजिब अधिकार पार्टी (WAP) और संयुक्त किसान विकास पार्टी (SKVP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद थे.

तेजप्रताप ने कहा कि वह अपने संगठन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे राज्य में जन संवाद करेंगे. उन्होंने कहा, 'अब जो भी हमें चुनौती देना चाहता है, वो चुनावी मैदान (लड़ाई) में आकर हमारा सामना करे.'

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अक्टूबर या नवंबर में होने की संभावना है, क्योंकि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. साल 2020 के विधानसभा चुनाव में NDA ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुमत हासिल किया था, लेकिन बाद में अगस्त 2022 में नीतीश ने NDA का साथ छोड़कर RJD के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो गए. हालांकि, जनवरी 2024 में नीतीश ने फिर से RJD से नाता तोड़कर BJP के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन में शामिल हो गए.

