'1995 के पहले राजनीति में था ही नहीं', पीके के आरोप पर क्या बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हत्या के मामले में अभियुक्त बताया और आरोप लगाया कि बचने के लिए 1995 में फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया. उन्होंने राज्यपाल से सम्राट चौधरी को मंत्री पद से बर्खास्त करने और जेल भेजने की अपील की. पीके के आरोप पर सम्राट चौधरी ने इंडिया टुडे के 'स्टेट ऑफ स्टेट बिहार फर्स्ट' कार्यक्रम में जवाब दिया.

उन्होंने कहा कि जिसको अनुभव नहीं है, नए-नए लोग आए हैं, तो सनसनी कैसे फैलेगी. सम्राट चौधरी ने कहा कि बेचारे को लोग जान ही नहीं रहे हैं. उप मुख्यमंत्री पर बोलेंगे, तभी तो जानेंगे लोग. इस देश में 17 सरकारों में जाकर काम किया है. उन्होंने कहा कि जनता दल (यूनाइटेड) के सदस्य रहे. कभी पैसा नहीं दिया किसी ने. कहा कि हम पैसा पर काम नहीं करते हैं.

सम्राट चौधरी ने कहा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 241 करोड़ रुपया मेरा मेहनत का पैसा है. अब बताइए नवयुगा कंपनी, वो कौन सा कंसल्टेंसी इनसे कराया. उन्होंने कहा कि नवयुगा कंपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है. वो तो कंस्ट्रक्शन कराएगी न. उसमें ये दलाली कर रहे थे कि सौदागिरी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये बताना पड़ेगा न.

Advertisement

बिहार के डिप्टी सीएम ने सवाल उठाते हुए कहा कि वो कह रहे हैं कि हमको मेहनत का पैसा मिला है. अरे भाई मेहनत तो जब कर रहे थे, तब क्यों नहीं मिला. उन्होंने पीके का नाम लिए बिना कहा कि अब यदि राजनीति में आए हो, तो यहां तो पाई-पाई का हिसाब देना पड़ेगा. सम्राट चौधरी ने पीके के आरोप पर कहा कि 1995 के पहले मैं राजनीति में था ही नहीं.

यह भी पढ़ें: महिलाओं से युवाओं तक... चुनावी योजनाओं का भार कैसे उठाएगा बिहार? सम्राट चौधरी ने बताया

उन्होंने आगे कहा कि मेरे परिवार के 22 लोगों को जेल में डाला गया. मेरा घर तोड़ दिया गया. सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरे घर के अनाज में, चावल में पेशाब कर दिया गया. उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग ने बिहार की तत्कालीन सरकार, लालू प्रसाद जी पर फाइन किया. सरकार ने मुआवजा दिया.

यह भी पढ़ें: '1995 के गैंगवार के बाद लालू यादव ने मेरे परिवार के 22 लोगों को जेल में डाल दिया...', प्रशांत किशोर के आरोपों पर बोले सम्राट चौधरी

बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि उस केस में कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी किया. आरोप लगाना और जानना, वो बेचारा जान नहीं रहा है. यही तो मैं कह रहा हूं. उन्होंने कहा कि उनको (पीके को) सनसनी बनाना है, कि मैंने उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया. अब इसका उपाय क्या है. सम्राट चौधरी ने कहा कि जो बेचारा नया कुकुरमुत्ते की तरह पार्टी आया है, उसको अनुभव होगा तब जानकारी सब मिलेगी.

Advertisement

---- समाप्त ----