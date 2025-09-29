महिलाओं से युवाओं तक... चुनावी योजनाओं का भार कैसे उठाएगा बिहार? सम्राट चौधरी ने बताया

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साइकिल और स्कूल ड्रेस वितरण से लेकर नकद प्रोत्साहन राशि देने तक, नीतीश सरकार में महिलाओं के लिए हुए काम गिनाए. उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में ऑर्गनाइज्ड सिस्टम बना, जिससे वित्तीय स्थिति सुधरी. सम्राट चौधरी सोमवार को इंडिया टुडे के कार्यक्रम स्टेट ऑफ स्टेट बिहार फर्स्ट के अंतिम सत्र में बोल रहे थे.

उन्होंने कहा कि जिस राज्य में 23 हजार करोड़ का बजट होता था, राज्य योजना पर दो परसेंट खर्च होता था, बजट का पैसा खर्च नहीं हो पाता था. डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में हमने बजट की सौ फीसदी राशि खर्च की है. डिप्टी सीएम ने चुनावी वादों पर खर्च को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने जो प्लान किया है, उसमें अभी तक वित्तीय वर्ष 2025-26 का खर्च चार लाख करोड़ रुपये पहुंच रहा है.

बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने चुनावी योजनाओं के वित्तीय भार को लेकर सवाल पर कहा कि कई योजनाएं हम शुरू करते हैं, उसके साथ कई और योजनाएं भी चलती हैं. उन्होंने कहा कि तीन लाख 17 हजार करोड़ रुपये का खर्च है और इसमें तीन लाख करोड़ रुपये हम अपने संसाधन और केंद्र के अनुदान से जुटाते हैं. सम्राट चौधरी ने कहा कि बाकी लोन भी लेते हैं.

उन्होंने विश्व बैंक से लोन लेकर आजीविका दीदी को सशक्त करने पर खर्च किए जाने का जिक्र किया और कहा कि लोन लेकर उसका भुगतान करना भी हमें नीतीश कुमार ने सिखाया है. सम्राट चौधरी ने कहा कि लोन लेकर खर्च करना, ये काम तो हमको करना ही पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि खर्च का एक तिहाई हिस्सा सामाजिक सुरक्षा, एक तिहाई हिस्सा कंस्ट्रक्शन और एक तिहाई हिस्सा रेवेन्यू जेनरेट करने वाले कार्यों पर खर्च करने चाहिए.

सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उससे रेवेन्यू जेनरेट करने का भी काम करते हैं. उन्होंने 25 साल से कम उम्र के युवाओं को तीन साल तक एक-एक हजार रुपये दिए जाने की योजना को लेकर सवाल पर कहा कि हम लोग ये तैयारी के लिए दे रहे हैं. सम्राट चौधरी ने जीविका दीदी को 10 हजार रुपये दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि अभी और देने का प्लान है. दो करोड़ 40 लाख परिवार हैं बिहार में और जिसका भी आवेदन आएगा, हम उसको देंगे.

