बिहार: होटल की लिफ्ट में फंसे मंत्री महेश्वर हजारी, गेट तोड़कर निकालना पड़ा बाहर

समस्तीपुर शहर के एक होटल में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री और जेडीयू प्रत्याशी महेश्वर हजारी लिफ्ट में फंस गए. बताया जा रहा है कि ओवरलोड होने के कारण लिफ्ट अचानक बीच में ही रुक गई. इस दौरान मंत्री अपने सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों के साथ लिफ्ट में मौजूद थे.

लिफ्ट में फंसे बिहार के मंत्री

सूत्रों के अनुसार यह घटना उस वक्त हुई जब मंत्री महेश्वर हजारी सुबह अपने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए होटल के कमरे से नीचे उतरने के लिए लिफ्ट में चढ़े. जैसे ही लिफ्ट कुछ मंज़िल नीचे पहुंची, ओवरलोड अलार्म बजने लगा और लिफ्ट बीच में अटक गई. होटल स्टाफ ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और कुछ देर की कोशिशों के बाद लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

दरवाजा तोड़कर निकाला बाहर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लिफ्ट में अचानक रुक जाने से अंदर मौजूद लोग घबरा गए थे, लेकिन मंत्री ने सभी को शांत रहने की सलाह दी. थोड़ी देर की मशक्कत के बाद होटल कर्मचारियों ने मिस्त्रियों की मदद से लिफ्ट का गेट तोड़ा और मंत्री सहित सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

घटना के बाद मंत्री महेश्वर हजारी ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'लिफ्ट में कुछ देर के लिए फंसे थे, लेकिन अब सब ठीक है. होटल स्टाफ ने तत्परता दिखाई और हम सुरक्षित निकल गए.'

इस घटना के बाद होटल प्रशासन ने लिफ्ट की तकनीकी जांच शुरू कर दी है. वहीं, स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों.

कल्याणपुर से चुनाव लड़ रहे हैं महेश्वर हजारी

बता दें कि महेश्वर हजारी इस समय कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं और समस्तीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान ठहरे हुए थे. इस घटना की खबर मिलते ही उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में चिंता की लहर दौड़ गई थी.

