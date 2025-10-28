scorecardresearch
 

'सरकार बनी तो ताड़ी से हटेगी पाबंदी...', शराबबंदी नीति में बदलाव को लेकर तेजस्वी यादव ने किया वादा

तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर महागठबंधन बिहार में सत्ता में आता है तो ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा. उन्होंने नीतीश सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर निशाना साधा और हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा दोहराया.

परसा की रैली में तेजस्वी यादव ने किया ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने का ऐलान (Photo: PTI)
Tejashwi Yadav vows to legalise toddy: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान के लिए अब बस कुछ दिन का समय बचा है. इससे पहले चुनावी वादों की बौछार राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि अगर INDIA गठबंधन बिहार में सत्ता में आता है, तो ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर कर दिया जाएगा. 

तेजस्वी ने यह ऐलान सारण जिले के परसा में चुनावी रैली के दौरान किया. उनका यह बयान उस समय आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को होना है. 

तेजस्वी यादव, जो आगामी चुनावों में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, ने अपनी रैली में राज्य की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "सारण में हर दिन हत्या, लूट, अपहरण और डकैती हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता. वे कभी पीड़ितों से मिलने भी नहीं जाते. यह सरकार की संवेदनहीनता है."

तेजस्वी ने जनता से अपील की कि वे महागठबंधन को वोट दें, ताकि राज्य में बेहतर कानून-व्यवस्था, रोज़गार और शिकायतों का जल्दी समाधान सुनिश्चित हो सके.

“हर परिवार को एक सरकारी नौकरी” का वादा दोहराया

तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी वादों को भी दोहराया. उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी.

सारण की दूसरी रैली में तेजस्वी ने कहा, "बिहार की जनता महंगाई और बेरोज़गारी से परेशान है. उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो ‘पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई’ यानी बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सिंचाई सुविधाएं दे सके."

तेजस्वी ने गठबंधन के आने वाले घोषणापत्र को परिवर्तन का रोडमैप बताया. उन्होंने कहा कि यह एक ‘विजन डॉक्युमेंट’ होगा, जिसे वे ‘तेजस्वी प्रण पत्र’ के नाम से जनता के सामने रखेंगे.

