scorecardresearch
 

Feedback

'आप लोग सौतेला बेटा मानते हैं...', तेजस्वी के इलाके में राबड़ी देवी की कार घेरकर लोगों ने जताई नाराजगी, VIDEO

राघोपुर में चुनाव प्रचार के दौरान राबड़ी देवी को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा. एक बुजुर्ग ने तेजस्वी यादव की क्षेत्र में अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई और खरी-खोटी सुनाई. राबड़ी देवी ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन इस घटना ने राघोपुर में जनता के बदलते मूड को साफ कर दिया.

Advertisement
X
लालू परिवार के गढ़ में जनता ने ही जताई नाराजगी (Photo: Sandeep Anand/ITG)
लालू परिवार के गढ़ में जनता ने ही जताई नाराजगी (Photo: Sandeep Anand/ITG)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के लिए अब महज कुछ दिन बचे हुए हैं. एनडीए से लेकर महागठबंधन तक ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताक़त झोंक रखी है. इस बीच एक वीडियो ने सबका ध्यान खींच लिया है. राबड़ी देवी, जो अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करने राघोपुर पहुंचीं थीं, उन्हें जनता के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा.

राघोपुर सीट लालू परिवार का परंपरागत गढ़ मानी जाती है. लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी यहां से कई बार विधायक रह चुके हैं, और तेजस्वी यादव भी 2015 से इसी सीट से चुनाव जीतते आए हैं. लेकिन इस बार हालात कुछ बदले-बदले नज़र आ रहे हैं. 

राघोपुर के पहाड़पुर इलाके में जब राबड़ी देवी जनता से मिलने पहुंचीं, तो एक बुजुर्ग ने उनका काफिला रोक लिया. उन्होंने राबड़ी देवी से नाराजगी जताते हुए कहा, “आप लोग राघोपुर को सौतेला बेटा मानते हैं.”

सम्बंधित ख़बरें

ग़लत दावे के साथ वीडियो हुआ वायरल
फैक्ट चेक: बिहार में एनडीए उम्मीदवार से खफा जनता ने तोड़ी कुर्सियां? ये है फोटो की पूरी कहानी 
आज जारी होगा एनडीए का घोषणा पत्र
बिहार चुनाव के लिए आज जारी होगा NDA का मेनिफेस्टो, नड्डा-नीतीश-मांझी करेंगे जारी 
दुलारचंद यादव की हत्या से गरमाई बिहार की सियासत (Photo: ITG)
लालू के करीबी, फिर अनंत सिंह से अदावत, कौन थे दुलारचंद यादव जिनकी हत्या से हिला मोकामा 
बृजभूषण के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, घटना के बाद सुनाया मुस्लिम बच्ची से जुड़ा किस्सा 
अनंत सिंह ने सूरजभान पर लगाए आरोप. (Photo: ITG)
मोकामा फायरिंग... अनंत सिंह बोले- सारा खेल सूरजभान सिंह कर रहे 

बुजुर्ग ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, और बाढ़ के समय भी लोगों की मदद के लिए नहीं आए.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

राबड़ी देवी ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, “राघोपुर बिहार का सबसे प्यारा विधानसभा क्षेत्र है.” लेकिन बुजुर्ग का गुस्सा शांत नहीं हुआ, उन्होंने जवाब दिया - “तेजस्वी जी बाढ़ में नहीं, सिर्फ चुनाव में घूमते हैं!”

Advertisement

राबड़ी ने मुस्कान के साथ झेला विरोध

स्थिति को भांपते हुए राबड़ी देवी ने शांत भाव से बुजुर्ग की बातें सुनीं और हाथ जोड़कर आगे बढ़ गईं. उनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं ने माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन जनता की नाराजगी स्पष्ट दिखी.

लालू परिवार के गढ़ में बदलते सियासी तेवर

राघोपुर विधानसभा सीट को हमेशा लालू परिवार की सबसे सुरक्षित सीट माना गया है. लेकिन इस बार जनता के तेवर अलग हैं. लोग क्षेत्र में विकास, बाढ़ नियंत्रण और रोजगार को लेकर सीधा सवाल पूछ रहे हैं. जनता अब नेताओं से जवाब मांगने लगी है और राघोपुर इसका सबसे ताजा उदाहरण बन गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement