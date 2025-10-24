scorecardresearch
 

महागठबंधन के पोस्टर से राहुल गांधी गायब... बिहार से दूरी या चुनाव प्रचार की तैयारी, समझें क्या है कांग्रेस की रणनीति

महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टरों से राहुल गांधी की तस्वीर गायब होने को लेकर भाजपा ने सवाल उठाए हैं. तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित न करने का सवाल बीजेपी से कर रहे हैं, तब बीजेपी भी पूछ रही है कि राहुल गांधी की तस्वीर क्यों नहीं दिखी.

बिहार चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन में संतुलन बनाते हुए रणनीति अपनाई (Photo: PTI)
बिहार चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन में संतुलन बनाते हुए रणनीति अपनाई (Photo: PTI)

तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित न करने का सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं, तो बीजेपी भी पूछती है कि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर से राहुल गांधी की तस्वीर क्यों गायब हो गई? राहुल गांधी की तस्वीर के गायब होने के पीछे क्या कांग्रेस की कोई खास रणनीति है? यह सवाल बिहार की राजनीति में नई बहस को जन्म दे रहा है. राहुल गांधी पोस्टर से क्यों गायब थे? कांग्रेस के सूत्र कहते हैं कि ये रणनीति का हिस्सा है? तो कांग्रेस की रणनीति क्या थी? 

आइए तो समझते हैं कि राहुल गांधी के गायब होने के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति रही.

बिहार से दूरी: सूत्रों के मुताबिक़ राहुल गांधी जानबूझकर बिहार से दूरी बनाई. वोटर अधिकारी यात्रा के बाद ही राहुल गांधी दोबारा बिहार नहीं गए. पहले वो विदेश दौरे में थे उसके बाद भारत वापस आकर भी वो पटना नहीं गए. नेतृत्व चाहता था कि टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस मज़बूती से आरेजडी के सामने तोल मोल करे. मामला राहुल गांधी तक पहुंचा ही नहीं और बिहार इंचार्ज और संगठन महासचिव वेनुगोपाल ही तेजस्वी यादव से निपटें. ऐसे में लालू परिवार और राहुल गांधी के बीच कोई मनमुटाव भी नहीं आएगा. 

ऐलान से बहुत उत्साहित नहीं: कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा धड़ा मानता है कि तेजस्वी यादव के CM चेहरा घोषित होते ही NDA को महागठबंधन पर प्रहार करने का मज़बूत मौक़ा मिल जाएगा और पूरा चुनाव जातिगत ध्रुवीकरण की ओर बढ़ेगा. ऐसे में कांग्रेस ने इस मसले को जितना टाल सकती थी टाला.

राहुल गांधी पोस्टर में नहीं: कांग्रेस के एक नेता का मानना है कि तेजस्वी यादव इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित थे कि उनको CM चेहरा घोषित किया जाएगा कि नहीं ना कि CM बनने को लेकर. चुनाव न्यूट्रल रह कर भी लड़ा जा सकता था लेकिन राजद सुनने को तैयार नहीं थी. इससे अति पिछड़ी जातियों को साधने में मदद मिलती, आरजेडी को संकेत दिये गये पर तेजस्वी के चहरे को लेकर पार्टी अड़ गई. इसलिए रणनीति के तहत राहुल गांधी इस ऐलान के लिए पटना नहीं पहुंचे जबकि अशोक गहलोत जैसे अनुभवी नेता को ये काम सौंपा ताकि ग़लत मेसेज भी ना जाए. 

यही वजह है कि तेजस्वी के चेहरे को ही पोस्टर पर रखा गया और राहुल नज़र नहीं आए. कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अलाावरू तेजस्वी किया ऐलान करना नफा नुक़सान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को समझा चुके थे. 

उप मुख्यमंत्री के ऐलान को लेकर भी पेंच: कांग्रेस इससे भी बहुत ख़ुश नहीं थी कि तेजस्वी यादव वी आयी पी के मुखिया मुकेश हमले को उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार का भरोसा दे दिया था. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक में ये साफ़ कह दिया था कि कोई भी उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया जाएगा नतीजे आने के बाद ही इस पर फ़ैसला होगा. लेकिन तेजस्वी इसको लेकर भी अड़े हुए थे. 

कई सीटों पर फांस: कांग्रेस की पूरी कोशिश थी कि आरजेडी से इस बात को लेकर बार्गेन किया जाए कि कांग्रेस को उसकी मज़बूत सीटें मिले और यही वजह थी कि आख़िरी ओवर तक कांग्रेस ने तेजस्वी के ऐलान को टाला. कांग्रेस के एक नेता की मानें तो तेजस्वी भी इसके लिए ज़िम्मेदार है क्योंकि उन्होंने भी सीटों के मामलों में अड़ियल रवैया दिखाया.

दिल्ली से राहुल की निगरानी: सूत्रों की मानें तो राहुल गांधी लगातार दिल्ली से इस पूरे मसले की निगरानी कर रहे थे. बिहार से दूरी बनाए रखने के बावजूद भी दिल्ली से उनको हर एक सीट पर अपडेट मिल रही थी. 

संगठन महासचिव केसी वेनुगोपाल लगातार राहुल गांधी के निर्देश पर ही आख़िर तक सीटों को लेकर तीन-पांच करते रहे. कहलगांव, नरकटियागंज, वैशाली, बछवारा जैसी सीटों पर सहयोगियों के अड़ियल रवैये को लेकर कांग्रेस को श़क था कि आरजेडी ने आपस दूसरों सहयोगी से समझौता कर रखा है. यही वजह है कि कांग्रेस ने अपना पैर वापस नहीं खींचा और पहले फ़ेज़ के कई सीटों पर कांग्रेस के सामने आरजेडी या लेफ़्ट के प्रत्याशी है. ये सब राहुल गांधी की रजामंदी से हुआ. बिहार प्रभारी कृष्णा सीधे राहुल गांधी के संपर्क में थे. 

चुनावी प्रचार की तैयारी: रणनीति के मुताबिक़ राहुल गांधी और बाक़ी दिग्गज प्रचारकों को छठ त्योहार के ख़त्म होते ही चुनावी समर में उतारा जाएगा. राहुल गांधी ने बिहार नेतृत्व को ये साफ़ कह दिया है कि महागठबंधन में रहते हुए नेताओं का फ़ोकस कांग्रेस के प्रदर्शन स्ट्राइक रेट को बेहतर करना है और इसके लिए वो अपनी सारी ताक़त झोंक दें.

