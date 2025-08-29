'मारो और तोड़ो, जितना मारना-तोड़ना है...', पटना कांग्रेस दफ्तर पर BJP वर्कर्स के बवाल पर बोले राहुल गांधी

बिहार की राजधानी पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच शुक्रवार को झड़प हो गई. भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर धावा बोल दिया. इस दौरान उनके और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चल गए.

कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अपने दफ्तर के अंदर घुसपैठ करने और वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया. वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे पटना कांग्रेस दफ्तर के शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंदर से ईंट-पत्थर चलाया. इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और कांग्रेस दफ्तर पर धावा बोल दिया.

इस घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, 'सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते. मारो और तोड़ो, जितना मारना-तोड़ना है- हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे. सत्यमेव जयते.'

वहीं, जनता दल यूनाइटेड नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ और हंगामा करने की निंदा की. उन्होंने कहा, 'किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किसी अन्य पार्टी के कार्यालय के अंदर घुसकर हंगामा करना सही नहीं है.'

कांग्रेस दफ्तर पर BJP कार्यकर्ताओं का धावा

आज तक के कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो फुटेज में कई बीजेपी कार्यकर्ता पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय के गेट पर लात मारते और फिर अंदर घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक अन्य वीडियो में, दोनों दलों के कार्यकर्ता और समर्थक पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर पार्टी के झंडे लगे लाठियों से एक-दूसरे को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं.

एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने चेतावनी दी कि उनकी पार्टी भाजपा की इस हरकत का जवाब देगी. आशुतोष नाम के एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, 'करारा जवाब दिया जाएगा. यह सब सरकार की संलिप्तता से हो रहा है. नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं.' इस बीच, भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पहले दरभंगा में राहुल गांधी की रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ की गई गाली-गलौच को लेकर कांग्रेस से बिना शर्त माफी की मांग की.

PM को अपशब्द कहने वाला आरोपी अरेस्ट

दरभंगा पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मोहम्मद रिजवी उर्फ ​​राजा को गिरफ्तार कर लिया है. दरभंगा में हुई इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता मंच से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर लगे हुए थे. इसी जगह से राहुल गांधी, उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा और राजद नेता तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल पर मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए थे.

कांग्रेस ने इस घटना से खुद को किया अलग

कांग्रेस ने इस घटना से खुद को अलग कर लिया है. कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि पार्टी इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं करती और इस कृत्य की निंदा करती है. भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, 'राहुल गांधी, आप मंच से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस तरह की भाषा और गालियां इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरों से करवा रहे हैं, वह बिल्कुल असहनीय है. आपको इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए, और बिहार की जनता आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी. एक गरीब आदमी का बेटा, ओबीसी समुदाय का बेटा, प्रधानमंत्री बन गया है- और आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे. इस तरह की ईर्ष्या से जलकर आप केवल अपना ही विनाश करेंगे.'

