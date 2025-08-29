scorecardresearch
 

पहले 10 हजार फिर 6 लाख... बिहार में महिलाओं को नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा, नई रोजगार योजना का ऐलान

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का ऐलान किया है. इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की पहली किस्त दी जाएगी और छह महीने बाद आकलन के आधार पर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद मिलेगी.

नीतीश का कहना है कि ऐसे हाट और बाजार विकसित किए जाएंगे जिनमें महिलाएं अपने बनाए उत्पादों को बेच सकेंगी. (File Photo: PTI)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को मंजूरी दी गई. इस योजना का मकसद हर परिवार की कम से कम एक महिला को रोजगार उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

नीतीश कुमार ने अपनी एक पोस्ट में कहा कि '2005 से सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तीकरण पर लगातार काम किया गया है. अब इस नई योजना के तहत महिलाओं को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए सीधे बैंक खाते में आर्थिक मदद दी जाएगी.

10 हजार की पहली किस्त फिर 2 लाख की मदद

स्कीम के बारे में बताते हुए नीतीश कुमार ने कहा, 'योजना के पहले चरण में हर परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपये की पहली किस्त मिलेगी. इसके लिए इच्छुक महिलाओं से आवेदन जल्द शुरू होंगे, जिसकी पूरी प्रक्रिया ग्रामीण विकास विभाग तय करेगा.'

उन्होंने बताया, 'सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी. रोजगार शुरू करने के छह महीने बाद आकलन के आधार पर महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी.'

'बिहार के अंदर ही पैदा होंगे रोजगार के बेहतर अवसर'

सीएम नीतीश ने कहा, 'इसके साथ ही गांवों और शहरों में महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट-बाजार भी विकसित किए जाएंगे.' नीतीश कुमार ने भरोसा जताया कि इस योजना से महिलाओं की स्थिति और मजबूत होगी और बिहार के अंदर ही रोजगार के बेहतर अवसर पैदा होंगे. इससे लोगों को रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा.

TOPICS:

