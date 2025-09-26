scorecardresearch
 

Feedback

'अपनी शक्ति पहचानिए...', बिहार की महिलाओं को प्रियंका गांधी का मैसेज, बताया 'असली सम्मान' का मतलब

प्रियंका गांधी ने बिहार में 'शक्ति अधिकार महिला संवाद' कार्यक्रम में महिलाओं को उनकी शक्ति पहचानने की गुजारिश की. उन्होंने बीजेपी-नीतीश सरकार पर महिलाओं को सम्मान न देने और हक मांगने पर आवाज दबाने का आरोप लगाया.

Advertisement
X
बिहार में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को किया संबोधित (Photo: PTI)
बिहार में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को किया संबोधित (Photo: PTI)

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार में 'शक्ति अधिकार महिला संवाद' कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने समाज और सरकार से महिलाओं की सच्ची शक्ति को पहचानने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने महिलाओं से खुद एकजुट होने और यह पहचानने को कहा कि कौन सा राजनीतिक दल या गठबंधन उन्हें सही सम्मान दे रहा है. 

प्रियंका गांधी ने बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार पर सम्मान न देने का आरोप लगाया और कहा कि सम्मान का मतलब चुनाव से पहले 10 हजार रुपए पकड़ा देना नहीं है.

प्रियंका गांधी ने कहा, "हमारा सम्मान तब होगा, जब हमें हर महीने मानदेय सही मिलेगा. सम्मान तब होगा, जब सरकार हमें पैरों पर खड़े होने के लिए पूरी तरह से समर्थन करेगी. आपका सम्मान तब होगा, जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और खुद को सुरक्षित समझेंगी. चुनाव से पहले पैसे पकड़ाना खरीदने की कोशिश है, यह सम्मान नहीं है."

सम्बंधित ख़बरें

Monthly promise of ₹2500 for women, ₹25 lakh health insurance.
'पलायन के कारण आप यहां अकेली...', पटना में महिलाओं से बोलीं प्रियंका गांधी  
Priyanka Gandhi in Bihar, focusing on women voters.
बिहार दौरे पर पटना पहुंचीं प्रियंका गांधी, महिला वोटर्स को साधने की कोशिश 
Priyanka Gandhis womens dialogue in Patna, will it change the political landscape of Bihar?
पटना में प्रियंका गांधी का आज 'महिला संवाद', कौन-कौन होगा शामिल?  
Bihar Elections: Priyankas Entry, Commissions Visit
EC का दौरा, प्रियंका गांधी का 'मिशन बिहार'... चुनावी हलचल तेज 
बिहार चुनाव में महिला वोटर पर आर-पार, बीजेपी और कांग्रेस के अपने-अपने दांव 

'आवाज उठाने पर कार्रवाई...'

प्रियंका गांधी ने बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "बीस सालों से इनकी सरकार चल रही है, लेकिन जब आप आवाज उठाती हैं, तो आपका मुंह बंद किया जाता है. हक मांगने पर पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है और आपको पीटा जाता है." उन्होंने सवाल किया कि अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, लेकिन हक मांगने पर आपको थाने क्यों ले जाया जाता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बिहार का चुनावी रणक्षेत्र... अमित शाह बिहार के बेतिया और पटना में मीटिंग करेंगे, प्रियंका गांधी बिहार में अधिकार यात्रा शुरू करेंगी

'पांच बिस्वा फ्री ज़मीन...'

प्रियंका गांधी ने अपने गठबंधन के वादों को गिनाते हुए कहा कि हमने तय किया है कि जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे. उन्होंने मानदेय बढ़ाने के लिए काम करने का भी वादा किया. 

प्रियंका ने यह भी कहा कि जिस तरह कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उसी तरह हम यहां भी करेंगे. इसके अलावा, भूमिहीन परिवारों को तीन से पांच बिस्वे जमीन दिलवाई जाएगी, जिसका मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement