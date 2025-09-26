'अपनी शक्ति पहचानिए...', बिहार की महिलाओं को प्रियंका गांधी का मैसेज, बताया 'असली सम्मान' का मतलब

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार में 'शक्ति अधिकार महिला संवाद' कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने समाज और सरकार से महिलाओं की सच्ची शक्ति को पहचानने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने महिलाओं से खुद एकजुट होने और यह पहचानने को कहा कि कौन सा राजनीतिक दल या गठबंधन उन्हें सही सम्मान दे रहा है.

प्रियंका गांधी ने बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार पर सम्मान न देने का आरोप लगाया और कहा कि सम्मान का मतलब चुनाव से पहले 10 हजार रुपए पकड़ा देना नहीं है.

प्रियंका गांधी ने कहा, "हमारा सम्मान तब होगा, जब हमें हर महीने मानदेय सही मिलेगा. सम्मान तब होगा, जब सरकार हमें पैरों पर खड़े होने के लिए पूरी तरह से समर्थन करेगी. आपका सम्मान तब होगा, जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और खुद को सुरक्षित समझेंगी. चुनाव से पहले पैसे पकड़ाना खरीदने की कोशिश है, यह सम्मान नहीं है."

'आवाज उठाने पर कार्रवाई...'

प्रियंका गांधी ने बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "बीस सालों से इनकी सरकार चल रही है, लेकिन जब आप आवाज उठाती हैं, तो आपका मुंह बंद किया जाता है. हक मांगने पर पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है और आपको पीटा जाता है." उन्होंने सवाल किया कि अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, लेकिन हक मांगने पर आपको थाने क्यों ले जाया जाता है.

'पांच बिस्वा फ्री ज़मीन...'

प्रियंका गांधी ने अपने गठबंधन के वादों को गिनाते हुए कहा कि हमने तय किया है कि जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे. उन्होंने मानदेय बढ़ाने के लिए काम करने का भी वादा किया.

प्रियंका ने यह भी कहा कि जिस तरह कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उसी तरह हम यहां भी करेंगे. इसके अलावा, भूमिहीन परिवारों को तीन से पांच बिस्वे जमीन दिलवाई जाएगी, जिसका मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा.

