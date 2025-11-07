scorecardresearch
 

Feedback

विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, पवन सिंह की रैली में भगदड़ जैसे हालात... पढ़ें बिहार स्पेशल बुलेटिन

पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष झूठे वादों से भ्रम फैला रहा है, जबकि बिहार का युवा विकास और ईमानदारी पर भरोसा करता है. चिराग पासवान को एयर ट्रैफिक कंट्रोल में तकनीकी समस्या के कारण आज करीब 45 मिनट हेलिकॉप्टर में बैठना पड़ा.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने बिहार की रैली में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. (Photo- PTI)
पीएम मोदी ने बिहार की रैली में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. (Photo- PTI)

बिहार चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज औरंगाबाद पहुंचे. यहां एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने RJD और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि पहले चरण के भारी मतदान से साफ है कि लोग जंगलराज की वापसी नहीं चाहते. पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष झूठे वादों से भ्रम फैला रहा है, जबकि बिहार का युवा विकास और ईमानदारी पर भरोसा करता है. उन्होंने कहा कि राज्य को कट्टा और कुशासन वाली सरकार नहीं चाहिए.

बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान रक्सौल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला किया. उन्होंने कहा कि युवाओं को बहकावे में आने की जरूरत नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने जमीनें हड़पीं, वे नौकरी नहीं दे सकते. योगी ने RJD के कार्यकाल को डकैती और भ्रष्टाचार से भरा बताया. वहीं जमुई में अमित शाह ने कहा कि NDA के खिलाफ बना गठबंधन बिखरा हुआ है और अगर ऐसे लोग जीतते हैं तो राज्य में फिर हिंसा और अराजकता का माहौल लौट आएगा.

LJP(R) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को एयर ट्रैफिक कंट्रोल में तकनीकी समस्या के कारण आज करीब 45 मिनट हेलिकॉप्टर में बैठना पड़ा. इतने इंतजार के बाद भी उन्हें उड़ान की अनुमति नहीं मिली. एयर ट्रैफिक कंट्रोल में खराबी की वजह ने परमिशन नहीं मिली. पर उन्होंने पहले बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से बात की. इसके बाद चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फोन कर बताया कि उनकी नौ रैलियां थीं, लेकिन मंजूरी न मिलने के कारण वो एक घंटे से हेलीकॉप्टर में फंसे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Bihar Voting Percentage
बिहार में 70 साल में पहली बार हर सीट पर बढ़ी वोटिंग, जानिए ऐतिहासिक मतदान के पीछे की वजह 
Even on the land of Lord Buddha, Modi ji spoke falsehoods.
राजतिलक: मोक्ष की धरती 'गयाजी' में जनता किन मुद्दों पर करेगी मतदान?  
Infiltrators will definitely be removed from India - Amit Shah
'NDA क्लीन स्वीप करने जा रहा...', पहले चरण की बंपर वोटिंग पर बोले शाह 
शंखनाद: बिहार में पहले चरण की बंपर वोटिंग किसके लिए होगी फायदेमंद?  
Will only those who have failed ninth grade rule this state?
रोजगार पर संग्राम, घोटालों पर घमासान, तेजस्वी-नीतीश पर जनता के तीखे सवाल 
Advertisement

भागलपुर की रैली में राहुल गांधी ने अमित शाह और उनके बेटे जय शाह पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश में अब सिर्फ 50-60 लोगों को ही सपने देखने का मौका मिलता है, जिनमें अंबानी, अडाणी और अमित शाह के बेटे शामिल हैं. राहुल ने आरोप लगाया कि जय शाह को क्रिकेट खेलना नहीं आता फिर भी पूरी टीम चला रहे हैं . उन्होंने कहा कि क्रिकेट को खिलाड़ी चलाएं, नेताओं के बेटे नहीं.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

RJD विधायक और मनेर सीट से उम्मीदवार भाई वीरेंद्र विवादों में घिर गए हैं. उनपर मतदान केंद्र में प्रतिनियुक्त सब इन्स्पेक्टर को धमकाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है. कल मतदान के दौरान भाई वीरेंद्र का बूथ पर तैनात एक सब इन्स्पेक्टर को धमकाने ओर बहस करने का विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ था.

सीतामढ़ी के रीगा में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक जनसभा में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. प्रियंका ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मंच से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने वोट चोरी में भूमिका निभाई, तो वे रिटायरमेंट के बाद चैन की ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इनकी सारी सच्चाई सामने ला दी है . उन्होंने कहा कि हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया अब बिहार में भी वैसा ही करने की तैयारी है.

Advertisement

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने NDA की जीत को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 206 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार हालात उससे भी बेहतर हैं इसलिए इस बार 2010 से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने जो 121 सीटों में से 100 सीटें जीतने का दावा किया है, वह बिल्कुल सही है.

बेतिया में भोजपुरी एक्टर और बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह के कार्यक्रम में करीब 200 कुर्सियां टूट गईं. भीड़ ज्यादा होने के कारण भगदड़ जैसे हालात बन गए, इसमें एक युवक का पैर टूट गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. पवन सिंह ने आज नरकटियागंज और नौतन विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा को संबोधित किया . वो देर से पहुंचे फिरभी भीड़ का उत्साह कम नहीं हुआ. पवन सिंह को देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ जुटी थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement