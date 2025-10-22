'CM कोई भी बने, लेकिन राहुल...', महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पप्पू यादव ने कह दी ये बात

बिहार में चुनावी माहौल इस वक्त पूरी तरह गर्म है और इसी बीच सांसद पप्पू यादव का बयान गठबंधन की राजनीति को नया मोड़ देता दिखाई दे रहा है. उन्होंने साफ कहा है कि जनता अब गठबंधन के अंदरूनी सौदेबाज़ी को समझ रही है, और इसका असर सीधे वोटों पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और INDIA गठबंधन एक नई सरकार बनाने के लिए तैयार है.

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि गठबंधन के भीतर 16 साल का अनुभव है. वे नई सरकार बनाने के लिए तैयार हैं. लेकिन सीएम चेहरे पर राय बनाने से पहले यह देखना जरूरी है कि कौन नेतृत्व कर रहा है.

उन्होंने बताया कि कई जगह कांग्रेस के उम्मीदवार चॉपर से पहुंचे, और पूरे राज्य में घूमकर जनता से जुड़े. महागठबंधन के किसी भी परिस्थिति में सीएम पर राय नहीं बनने की स्थिति में हमारी पार्टी कई जगह लड़ाई नहीं बनाएगी.

राहुल गांधी ही हैं हमारा सबसे बड़ा नेतृत्व

पप्पू यादव ने कहा कि गठबंधन के सभी चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे. सीएम उम्मीदवार ठीक है, लेकिन जब हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, तो अत्यंत पिछड़ी जातियों और अन्य वर्गों का वोट हमारे तरफ आएगा. चुनाव के लिए राहुल गांधी की नेतृत्व भूमिका पहले तय होनी चाहिए.

सीएम चेहरे की चर्चा चुनाव के बाद

यादव ने स्पष्ट किया कि सीएम का चेहरा चुनाव के पहले तय करना जरूरी नहीं, और कोई भी व्यक्ति इसके लिए विरोध न करे. उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो भी बनाना होगा, उसे बनाया जाएगा. लेकिन चुनाव के समय राहुल गांधी का नेतृत्व अहम रहेगा.

#WATCH | On the CM face of Mahagathbandhan, Independent MP Pappu Yadav from Purnea says, "...The public is eager to vote for the INDIA alliance...They want to form a new government...We have the biggest ideological leader, Rahul Gandhi, we will fight the elections under his… pic.twitter.com/5qNfmCGUGx — ANI (@ANI) October 21, 2025

गठबंधन के साथ ही जीत संभव

पप्पू यादव ने कहा कि अकेले चुनाव जीतना मुश्किल है. उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य दल जैसे माले, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 तारीख से अपना प्रचार शुरू किया, और इसी समय राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन भी चुनाव की रणनीति तय कर रहा है.

