scorecardresearch
 

Feedback

'CM कोई भी बने, लेकिन राहुल...', महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पप्पू यादव ने कह दी ये बात

पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता गठबंधन की राजनीति को देख रही है और विश्वास के साथ खेला गया तो माफ़ नहीं करेगी. वे दावा करते हैं कि जनता नई सरकार चाहती है. राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूत है, सीएम का चेहरा बाद में तय किया जा सकता है, और अकेले लड़ना मुश्किल है.

Advertisement
X
पप्पू यादव ने कहा कि जनता गठबंधन की राजनीति समझ रही है (Photo: PTI)
पप्पू यादव ने कहा कि जनता गठबंधन की राजनीति समझ रही है (Photo: PTI)

बिहार में चुनावी माहौल इस वक्त पूरी तरह गर्म है और इसी बीच सांसद पप्पू यादव का बयान गठबंधन की राजनीति को नया मोड़ देता दिखाई दे रहा है. उन्होंने साफ कहा है कि जनता अब गठबंधन के अंदरूनी सौदेबाज़ी को समझ रही है, और इसका असर सीधे वोटों पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और INDIA गठबंधन एक नई सरकार बनाने के लिए तैयार है. 

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि गठबंधन के भीतर 16 साल का अनुभव है. वे नई सरकार बनाने के लिए तैयार हैं. लेकिन सीएम चेहरे पर राय बनाने से पहले यह देखना जरूरी है कि कौन नेतृत्व कर रहा है. 

उन्होंने बताया कि कई जगह कांग्रेस के उम्मीदवार चॉपर से पहुंचे, और पूरे राज्य में घूमकर जनता से जुड़े. महागठबंधन के किसी भी परिस्थिति में सीएम पर राय नहीं बनने की स्थिति में हमारी पार्टी कई जगह लड़ाई नहीं बनाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

mahagathbandhan me sabse bada neta rahul gandhi hai
'महागठबंधन में सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी हैं', बोले पप्पू यादव 
दस्तक: बिहार में योगी की दहाड़, बुर्के पर विपक्ष को घेरा 
Pappu Yadav attacks RJD amid seat sharing tussle
पप्पू यादव ने RJD पर क‍िया हमला, लालू का दी ये नसीहत 
“Modi ji sold the mills after promising to drink tea”: Pappu Yadavs jibe.
पप्पू यादव का नीतीश कुमार और NDA पर तंज, कही ये बड़ी बात 
Pappu Yadav: What we need in Bihar is not political solutions, but economic ones.
'RJD को कांग्रेस का सम्मान करना...', पंचायत आजतक बिहार में बोले पप्पू यादव 

राहुल गांधी ही हैं हमारा सबसे बड़ा नेतृत्व

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

पप्पू यादव ने कहा कि गठबंधन के सभी चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे. सीएम उम्मीदवार ठीक है, लेकिन जब हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, तो अत्यंत पिछड़ी जातियों और अन्य वर्गों का वोट हमारे तरफ आएगा. चुनाव के लिए राहुल गांधी की नेतृत्व भूमिका पहले तय होनी चाहिए.

Advertisement

सीएम चेहरे की चर्चा चुनाव के बाद

यादव ने स्पष्ट किया कि सीएम का चेहरा चुनाव के पहले तय करना जरूरी नहीं, और कोई भी व्यक्ति इसके लिए विरोध न करे. उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो भी बनाना होगा, उसे बनाया जाएगा. लेकिन चुनाव के समय राहुल गांधी का नेतृत्व अहम रहेगा. 

यह भी पढ़ें: 'टिकट बंटवारे में पप्पू यादव खेल कर रहे', बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक की बातचीत का ऑडियो वायरल!

गठबंधन के साथ ही जीत संभव

पप्पू यादव ने कहा कि अकेले चुनाव जीतना मुश्किल है. उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य दल जैसे माले, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे. 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 तारीख से अपना प्रचार शुरू किया, और इसी समय राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन भी चुनाव की रणनीति तय कर रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement