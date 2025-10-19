scorecardresearch
 

'टिकट बंटवारे में पप्पू यादव खेल कर रहे', बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक की बातचीत का ऑडियो वायरल!

इस ऑडियो में कथित तौर पर पूर्णिया जिले की कस्बा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अफाक आलम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के बीच बातचीत सुनाई दे रही है. हालांकि, आजतक इस ऑडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और पूर्णिया जिले की कस्बा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अफाक आलम (File Photo- Social)
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर भीतरी कलह खुलकर सामने आ गई है. पार्टी के अंदर मचे असंतोष के बीच अब एक वायरल ऑडियो क्लिप ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. इस ऑडियो में कथित तौर पर पूर्णिया जिले की कस्बा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अफाक आलम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के बीच बातचीत सुनाई दे रही है.

इस वायरल बातचीत में अफाक आलम अपने टिकट (सिंबल) जारी करने की मांग करते हुए प्रदेश अध्यक्ष से बात करते नजर आते हैं. अफाक कहते हैं कि उन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, लेकिन उनका सिंबल अब तक जारी नहीं हुआ. इसके जवाब में राजेश राम कहते हैं कि उन्होंने अपनी ओर से सब कुछ 'ओके' कर दिया है, मगर सिंबल प्रभारी ने उसे रोक रखा है.

बातचीत में राजेश राम यह भी कहते हुए सुने जा सकते हैं कि इस पूरे मामले में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव खेल कर रहे हैं. वह दावा करते हैं कि पप्पू यादव किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए लॉबिंग कर रहे हैं.

इस पर अफाक आलम सवाल करते हैं, “पप्पू यादव हमारी पार्टी में क्या हैं?” इसके जवाब में राजेश राम कहते हैं, “यह तो ऊपर पूछिए कि पप्पू यादव क्या हैं.”

यह बातचीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. हालांकि, आजतक इस ऑडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है. पार्टी की ओर से अब तक न तो राजेश राम और न ही अफाक आलम ने इस वायरल ऑडियो पर कोई आधिकारिक बयान दिया है.

टिकट कटने से नाराज विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

बता दें कस्बा सीट से दो बार विधायक रह चुके अफाक आलम का इस बार टिकट काट दिया गया है. उन्होंने दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेतृत्व पर टिकट बेचने और पैसे लेकर उम्मीदवार तय करने के गंभीर आरोप लगाए. अफाक ने कहा कि टिकट वितरण प्रक्रिया पूरी तरह अपारदर्शी और पक्षपातपूर्ण रही है.

उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पार्टी प्रभारी कृष्ण अल्वारु और शकील अहमद खान पर सीधे तौर पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, 'पैसे लेकर टिकट बांटे गए हैं, और कई योग्य नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है. पार्टी में कुछ अन्य नेताओं ने भी इसी तरह से लाभ उठाया है, जिसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. कांग्रेस में आज विचारधारा नहीं, पैसा बोल रहा है, जो पैसा दे रहा है, उसे टिकट मिल रहा है.'

