महागठबंधन से CM कौन बनेगा? पंचायत आजतक में कांग्रेस प्रवक्ता को JDU-BJP ने घेरा, मिला ये जवाब

पंचायत आजतक के सेशन 'बदलेगा बिहार या नीतीशे कुमार?'में पक्ष-व‍िपक्ष की तीखी बहस हुई. इस बहस में चुनावी सरगर्मी के बीच पक्ष ने जहां 2025-फ‍िर से नीतीश का नारा देकर सरकार की वापसी की उम्मीद जताई. वहीं व‍िपक्ष ने 2025-नीतीश फिन‍िश का नारा देकर बदलाव की राजनीति का झंडा उठा लिया. इस सि‍यासी समर में सत्ता पक्ष के नेताओं ने वाे ही सवाल पूछा जो आजकल बिहार की जनता भी पूछ रही है, वो सवाल है कि महागठबंधन से मुख्यमंत्री कौन बनेगा?

इस बहस में जब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे से पूछा किआप बताइए कि ब‍िहार में आपकी पार्टी में सीएम फेस कौन है. इस पर अभय दुबे ने एकदम सीधा जवाब नहीं दिया. इस पर उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन के जो नेता है वो नेतृत्व करेंगे बिहार का. इस बार वो करोड़ों नौजवान नेतृत्व करेंगे जिनके साथ भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए. वो महिलाएं नेतृत्व करेंगी वो उद्योगपति करेंगे जिनके घर में घुसकर अपराधियों ने गोलियां मार दी.

क्या नीतिश के लिए मेहनत करेगी बीजेपी?

बता दें कि बदलेगा बिहार या नीतीशे कुमार सेशन की शुरुआत 'क्या बीजेपी आजीवन बिहार में नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए मेहनत करती रहेगी? सवाल के साथ हुई. इसके जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए लगातार काम करेगी. उन्होंने बताया कि 237-238 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित हो चुकी है और डेढ़ सौ से ज्यादा नामांकन भी पूरे हो गए हैं.

अजय आलोक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार मीटिंग करती जा रही है और राजद लगातार बैठकों में उलझा है.बीच में लोग भाग-दौड़ कर रहे हैं, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है. मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, लेकिन अगले 30-40 साल तक यही लोग रहेंगे जो पिछली बार थे.

चिराग पासवान को बताया गलती

अजय आलोक ने पिछली गलतियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने अपनी गलतियों से सबक लिया है और 2024 में स्थिति सुधार ली. अब सीट वितरण और गठबंधन में संतुलन बना हुआ है. अजय आलोक ने चिराग पासवान को शामिल किए जाने की प्रक्रिया पर कहा कि इस बार चिराग पासवान को उचित रूप से सीटें अलॉट की गई हैं, जिससे गठबंधन में संतुलन बना है. जब गठबंधन में घटक दल बढ़ेगा तो सीटें भी साझा होंगी. कोई पक्ष ज्यादा या कम नहीं होगा.

जेडीयू नेता बोले- 2025 में फिर से नीतीश

उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पिछली बार चिराग पासवान को गठबंधन में शामिल नहीं किया जा सका था, लेकिन इस बार उन्हें उचित रूप से सीटें आवंटित की गई हैं. उन्होंने बताया कि विधानसभा में सीट वितरण बराबरी के आधार पर हुआ है. कोई लेन-देन या आर्थिक अपराध नहीं हुआ. उन्होंने एक नारा देते हुए ककहा कि हमारी नीति साफ है- 2025 में फिर से नीतीश. जेडीयू नेता को जवाब देते हुए आरजेडी प्रवक्ता प्र‍ियंका भारती ने कहा कि सभी नारे दे रहे है तो एक नारा हम भी दे देते हैं कि '2025-नितीश जी को करेगी बीजेपी फिनिश' ये है नारा इस बार का. और रहा सीट शेयरिंग का तो उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे थे All is not well.

कहां 'गायब' हैं नीतीश कुमार

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि नीतीश कुमार का हाल ही में व्यवहार संदिग्ध है. 'नीतीश बाबू को क्या खिलाया जा रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा' हमारे सांसद दस दिन से समय मांग रहे हैं, लेकिन मिलने का वक्त नहीं दिया जा रहा. गोपाल मंडल उनके घर के बाहर बैठे हैं, जबकि सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पर चल रही है. इस पर

तेजस्वी यादव को ड्राइवर बना दिया

जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव को आपने राहुल गांधी का ड्राइवर बना दिया. इसके जवाब में अभय दुबे ने कहा कि हां वो हैं ड्राइवर बिहार के लिए, वो बिहार को ड्राइव करेंगे.

कौन है जननायक, कर्पूरी ठाकुर, तेजस्वी-राहुल या पीएम मोदी?

लंबे अरसे के बाद प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर को जननायक घोष‍ित किया लेकिन कांग्रेस की जब 17 अगस्त को रैली होती है तो राहुल गांधी को जननायक कहा गया. पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक कह दिया .इस पर आरजेडी प्रवक्ता प्र‍ियंका भारती ने कि जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर हैं. उनको छोड़ कर कोई नहीं. उन्होंने अजय आलोक से कहा कि इसलिए आपको बोल रही हूं. एक ट्वीट हैं जिसमें आपकी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को जननायक लिखा है.

