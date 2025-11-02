'आसमान में उड़ रहे हो, सीमांचल की जनता जमीन पर सुलाएगी', किशनगंज में ओवैसी का तेजस्वी पर हमला

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के किशनगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला. ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव 'आसमान पर उड़ रहे हैं' और उन्हें सीमांचल की जमीनी हकीकत से कोई सरोकार नहीं है.

ओवैसी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, 'तेजस्वी तुम आसमान पर उड़ रहे हो, सीमांचल की जनता तुमको जमीन पर सुलाएगी... तुम बहुत जल्द जमीन पर आओगे इंशाअल्लाह.'

ओवैसी ने सीमांचल के एक दूरदराज के गांव के अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया, 'हम सीमांचल के एक सुदूर गांव गए. नमाज़ पढ़कर निकले तो हमारी बहनें और माताएं खड़ी थीं. सिर्फ बुजुर्ग खड़े थे क्योंकि गरीब युवा पहले ही पलायन कर चुके हैं. आठ साल के बच्चे 'पतंग छाप' (AIMIM का चुनाव चिन्ह) के नारे लगा रहे थे.'

तेजस्वी पर तीखा हमला

उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल किया, 'तेजस्वी, क्या तुमने देखा कि एक आठ साल का बच्चा 'पतंग छाप' कह रहा है? लेकिन तुम आसमान में उड़ रहे हो, तम्हारे पास जमीन पर उतरने का समय नहीं है.'

ओवैसी ने आगे कहा, '...एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव से पूछा कि उन्होंने औवेसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया? तेजस्वी ने कहा कि ओवेसी एक extremist, कट्टरपंथी, आतंकवादी है... मैं तेजस्वी से पूछता हूं, 'बाबू extremist को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो'... वह मुझे extremist कहते हैं क्योंकि मैं गर्व के साथ अपने धर्म का पालन करता हूं...'

#WATCH | Kishanganj, Bihar | AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "... Today an interviewer asked Tejashwi Yadav why he didn't align with Owaisi. Tejashwi said that Owaisi is an extremist, a fanatic, a terrorist... I ask Tejashwi, 'babu extremist ko tum zara angrezi mein likh ke… pic.twitter.com/vNiIgtm20h — ANI (@ANI) November 2, 2025

ओवैसी ने कहा, 'तेजस्वी, सुन लीजिए. न कोचाधामन ने इज़हार असफी को छोड़ा, न ओवैसी ने... तेजस्वी (राजद) ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसने ट्रिपल तलाक, सीएए, बुलडोजर चलाने, एनकाउंटर और देश भर में मस्जिदों पर हमलों के दौरान एक शब्द नहीं कहा... कोचाधामन मजलिस का था और हमेशा रहेगा.'

AIMIM प्रमुख ने जनता से वोट डालने से पहले सोचने की अपील करते हुए कहा, 'ज़हर खत्म करोगे, या ज़हर का इज़ाफा करोगे... आपको फैसला लेना है.' उन्होंने राज्य में मस्जिदों पर हमलों और एनकाउंटर जैसी घटनाओं का ज़िक्र करते हुए मतदाताओं से सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करने को कहा.



