scorecardresearch
 

Feedback

'आसमान में उड़ रहे हो, सीमांचल की जनता जमीन पर सुलाएगी', किशनगंज में ओवैसी का तेजस्वी पर हमला

यह भाषण AIMIM की सीमांचल में बढ़ती सक्रियता और आगामी चुनावी रणनीति के हिस्से के रूप में आया है. ओवैसी ने हालिया “सीमांचल न्याय यात्रा” और क्षेत्र में अपनी पार्टी की रैलियों का हवाला भी दिया जो पार्टी की चुनावी तैयारियों का हिस्सा मानी जा रही हैं.

Advertisement
X
ओवैसी ने कहा कि जहर को खत्म करना है या बढ़ाना यह फैसला जनता ले
ओवैसी ने कहा कि जहर को खत्म करना है या बढ़ाना यह फैसला जनता ले

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के किशनगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला. ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव 'आसमान पर उड़ रहे हैं' और उन्हें सीमांचल की जमीनी हकीकत से कोई सरोकार नहीं है.

ओवैसी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, 'तेजस्वी तुम आसमान पर उड़ रहे हो, सीमांचल की जनता तुमको जमीन पर सुलाएगी... तुम बहुत जल्द जमीन पर आओगे इंशाअल्लाह.'

ओवैसी ने सीमांचल के एक दूरदराज के गांव के अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया, 'हम सीमांचल के एक सुदूर गांव गए. नमाज़ पढ़कर निकले तो हमारी बहनें और माताएं खड़ी थीं. सिर्फ बुजुर्ग खड़े थे क्योंकि गरीब युवा पहले ही पलायन कर चुके हैं. आठ साल के बच्चे 'पतंग छाप' (AIMIM का चुनाव चिन्ह) के नारे लगा रहे थे.'

सम्बंधित ख़बरें

Amit Shahs challenge - Even 100 Shahanbuddins cannot intimidate the people of Bihar.
प्रचार के लिए मैदान में उतरे दिग्गज, जानें किसकी कहां रैली? 
3% Deputy CM, so why not 17%? - Owaisi
डिप्टी CM पद पर ओवैसी का तेजस्वी पर हमला, कही ये बात 
The son of a boatman is the Deputy Chief Minister, so why cant the son of a Muslim be the Chief Minister?
'मल्लाह का बेटा डिप्टी CM, तो...?', ओवैसी का RJD पर बड़ा हमला 
Why can the son of a wrestler be Deputy CM, but not the son of Muhammad?: Owaisi
मल्लाह का बेटा डिप्टी CM बन सकता है तो आदम का क्यों नहीं? रैली में बोले ओवैसी 
Hands will reach the collar: Owaisis direct warning to Tejaswi.
17% मुस्लिमों का क्या गुनाह? डिप्टी CM पर ओवैसी की तेजस्वी को ललकार 

यह भी पढ़ें: 'सरकार बनी तो ताड़ी से हटेगी पाबंदी...', शराबबंदी नीति में बदलाव को लेकर तेजस्वी यादव ने किया वादा

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

तेजस्वी पर तीखा हमला

उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल किया, 'तेजस्वी, क्या तुमने देखा कि एक आठ साल का बच्चा 'पतंग छाप' कह रहा है? लेकिन तुम आसमान में उड़ रहे हो, तम्हारे पास जमीन पर उतरने का समय नहीं है.'  

Advertisement

ओवैसी ने आगे कहा, '...एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव से पूछा कि उन्होंने औवेसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया? तेजस्वी ने कहा कि ओवेसी एक extremist, कट्टरपंथी, आतंकवादी है... मैं तेजस्वी से पूछता हूं, 'बाबू extremist को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो'... वह मुझे extremist कहते हैं क्योंकि मैं गर्व के साथ अपने धर्म का पालन करता हूं...'

ओवैसी ने कहा, 'तेजस्वी, सुन लीजिए. न कोचाधामन ने इज़हार असफी को छोड़ा, न ओवैसी ने... तेजस्वी (राजद) ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसने ट्रिपल तलाक, सीएए, बुलडोजर चलाने, एनकाउंटर और देश भर में मस्जिदों पर हमलों के दौरान एक शब्द नहीं कहा... कोचाधामन मजलिस का था और हमेशा रहेगा.'

यह भी पढ़ें: बिहार में बदली नजर आ रही ओवैसी की चाल, AIMIM के लिए 2020 जैसी जीत क्यों नहीं आसान?

AIMIM प्रमुख ने जनता से वोट डालने से पहले सोचने की अपील करते हुए कहा, 'ज़हर खत्म करोगे, या ज़हर का इज़ाफा करोगे... आपको फैसला लेना है.' उन्होंने राज्य में मस्जिदों पर हमलों और एनकाउंटर जैसी घटनाओं का ज़िक्र करते हुए मतदाताओं से सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करने को कहा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement