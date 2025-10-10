scorecardresearch
 

सीट शेयरिंग पर अभी भी मुंह फुलाए बैठे हैं चिराग, चौथी बार मनाने घर पहुंचे नित्यानंद राय

बिहार में चुनावी समर में एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर विवाद जारी है. बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने एक बार फिर से चिराग पासवान से मुलाकात की. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) विधानसभा चुनाव में कम से कम 40-50 सीटों की मांग पर अड़ी है.

नित्यानंद राय के साथ हुई बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही (Photo: PTI)
बिहार में विधानसभा चुनाव के मतदान और परिणाम के तारीखों का ऐलान हो चुका है. पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर चुकी हैं. सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीट शेयरिंग को लेकर गतिरोध बना हुआ है. बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने एक बार फिर से शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की. यह चौथी बार है कि चिराग को मनाने के लिए नित्यानंद उनसे मिलने पहुंचे हो.

एक दिन पहले ही गुरुवार सुबह को नित्यानंद चिराग के पटना आवास पर मिलने पहुंचे थे. हालांकि, चिराग अपने आवास पर थे नहीं. नित्यानंद ने चिराग की मां से मुलाकात की थी. दोपहर में एक बार फिर से नित्यानंद चिराग के आवास पर पहुंचे. हालांकि, चिराग तब भी अपने आवास पर मौजूद नहीं थे. फिर आखिरकार शाम को नित्यानंद और चिराग के बीच मुलाकात हुई. मुलाकात के बाद दोनों नेता मीडिया के सामने मुस्कराते हुए नज़र आए और साफ संदेश दिया कि एनडीए गठबंधन में सब ठीक चल रहा है. 

दरअसल, एनडीए में सीट बंटवारे की चर्चा आखिरी दौर में है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से चिराग पासवान कम से कम 40-50 सीटों की मांग पर अड़े हैं, जिसे लेकर विवाद चल रहा है. 

दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें हुई हैं. दोनों मीडिया के सामने सकारात्मक संदेश भी दिए हैं. हालांकि, अभी अंतिम सहमति बाकी है. 

आज हुई मुलाकात के बाद क्या बोले चिराग पासवान?

नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा, 'बातचीत सकारात्मक और अंतिम दौर में है. सीट बंटवारे की जल्द घोषणा की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते मुझे अपने सम्मान की फिक्र नहीं है.'

लोजपा (रामविलास) में भी अंदरूनी तनाव

दूसरी ओर लोजपा (रामविलास) पार्टी के अंदर भी सीट बंटवारे को लेकर आपसी तनाव देखने को मिल रहा है. लेकिन पार्टी एनडीए के साथ चुनाव में बने रहना चाहती है. चिराग ने भी पहले स्पष्ट किया है कि वह मंत्री पद पर बने रहेंगे और चुनाव की तैयारियों पर ध्यान देंगे. 

एनडीए में बढ़ती मांगें कर रहीं हैं मुश्किलें

बिहार में बीजेपी के प्रभारी नित्यानंद राय हैं. वही एनडीए के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत कर रहे हैं. एनडीए के अन्य दल जैसे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी 15 सीटों की मांग कर रहे हैं. जिसकी वजह से सीट शेयरिंग जटिल होता जा रहा है.

TOPICS:

