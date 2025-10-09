सीट शेयरिंग से पहले BJP का 'पारिवारिक' दांव! नित्यानंद राय ने चिराग की मां से की मुलाकात, बोले- कोई नाराजगी नहीं

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध अब भी बना हुआ है. पटना में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)-LJPR की एक महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है. इसके बाद LJPR ने सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है.

LJPR की पटना में एक घंटे से अधिक चली बैठक के बाद, पार्टी नेता अरुण भारती ने बताया कि चिराग पासवान ने उन्हें बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी करने का निर्देश दिया है.

प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने जानकारी दी कि जल्द ही चिराग पासवान ऐलान करेंगे कि LJPR कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब NDA के भीतर सीट शेयरिंग पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है.

NDA नेताओं की सक्रियता

दरअसल एनडीए में सीट शेयरिंग पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है. सूत्रों के मुताबिक, बीती रात बीजेपी नेताओं ऋतुराज सिन्हा और मंगल पांडे ने एलजेपी (आर) नेता अरुण भारती से मुलाकात कर बातचीत की थी. इसके बावजूद किसी ठोस नतीजे पर बात नहीं पहुंची है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: BJP के ऑफर से खुश नहीं चिराग पासवान... पटना में धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात किए बिना दिल्ली लौटेंगे, कल बुलाई आपात बैठक

बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आज सुबह पटना से दिल्ली रवाना हो गए हैं. माना जा रहा है कि एनडीए की सीट शेयरिंग पर अगले दौर की बातचीत दिल्ली में होगी जहां चिराग पासवान धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात कर सकते हैं.

नित्यानंद राय ने की चिराग की मां से मुलाकात

इस बीच, आज एक और राजनीतिक हलचल तब देखी गई जब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता नित्यानंद राय, चिराग पासवान के पटना स्थित आवास पर पहुंचे. हालांकि, उस वक्त चिराग अपने मंत्रालय में मौजूद थे. नित्यानंद राय ने चिराग की मां से मुलाकात की और कहा, “मेरे और चिराग पासवान जी के अभिभावक यहीं हैं, तो हम उनका आशीर्वाद लेने आए थे. चिराग की कोई नाराज़गी नहीं है.”

इस मुलाकात ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि चिराग पासवान की मां से राय की मुलाकात को सीट बंटवारे पर किसी बड़ी बातचीत से पहले सुलह के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

---- समाप्त ----