क्या है 'पंचामृत गारंटी' जिसका NDA ने बिहार में किया वादा? घोषणा पत्र के ये हैं बड़े वादे

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. सूबे की सत्ता पर काबिज एनडीए के घोषणा पत्र में युवा, महिला और किसान के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और गरीब, हर वर्ग के लिए वादों की भरमार है.

एनडीए ने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में उच्च स्ततरीय कमेटी बनाने का भी वादा किया है. एनडीए के घोषणा पत्र में हर वर्ग पर फोकस है ही, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर भी जोर है, जिन्हें विपक्ष उठा रहा है. गरीबों के लिए एनडीए ने पंचामृत गारंटी का वादा किया है.

पंचामृत गारंटी के तहत एनडीए ने वादा किया है कि गरीबों को मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, पांच लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे. 50 लाख नए पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का वादा भी पंचामृत गारंटी के तहत किया गया है.

हर युवा के लिए नौकरी और रोजगार का वादा

बिहार चुनाव के लिए एनडीए के घोषणा पत्र में हर युवा को नौकरी और रोजगार का वादा किया गया है. एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान करेंगे.

हर जिले में अत्याधुनिक मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाने, 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने, कौशल जनगणना कराकर कौशल आधारित रोजगार देने, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करने का वादा भी सत्ताधारी गठबंधन ने किया है.

1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का वादा

एनडीए के घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दो लाख रुपये तक की सहायता राशि देने का वादा भी है. वादा यह भी किया गया है कि एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने, मिशन करोड़पति के जरिये चिह्नित उद्यमियों को करोड़पति करोड़पति बनाने की दिशा में काम करेंगे.

अति पिछड़ा वर्ग को 10 लाख की सहायता

एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपये की सहायता देने का भी वादा किया है.

वादा यह भी किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में उच्च स्तरीय कमेटी गठित करेंगे. यह कमेटी ओबीसी की अलग-अलग जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन कर न्यायोचित कदम उठाने के लिए सुझाव देगी.

किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि

एनडीए ने किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि शुरू करने का वादा किया है. वादा किया गया है कि इस योजना के तहत किसानों को हर साल तीन हजार रुपये की सम्मान निधि राज्य सरकार देगी. केंद्र की ओर से किसान सम्मान निधि के तहत बिहार के 87 लाख किसानों को छह हजार रुपये प्रति वर्ष की सम्मान राशि पहले से ही मिल रही है. यानी किसानों को प्रतिवर्ष 9000 रुपये की सम्मान राशि देने का वादा किया गया है.

वादा सभी प्रमुख फसलों की पंचायत स्तर पर एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने, प्रखंड स्तर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने और एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लाख करोड़ के निवेश का भी किया गया है. एनडीए ने बिहार दुग्ध मिशन की शुरुआत कर प्रखंड स्तर पर चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित करने का भी वादा किया है.

सात एक्सप्रेसवे बनाने का वादा

एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत सात एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया है. घोषणा पत्र में यह भी वादा किया गया है कि 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण करेंगे, चार नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करेंगे, अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार करेंगे.

अन्य प्रमुख वादे

-केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पौष्टिक नाश्ता और स्कूलों में आधुनिक स्किल लैब

-पटना के करीब ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट

-10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें शुरू करने का वादा.

