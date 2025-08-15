'मैंने कभी ऐसा...'. चिराग पासवान ने NDA से अलग होने की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने की खबरों पर अपनी सफाई दी है. उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ अफवाह है और इसका सच से कोई लेना-देना नहीं है.

चिराग ने कहा, 'मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया. कुछ लोग हमें एनडीए से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसी बात हो ही नहीं सकती.'

दरअसल, एक चैनल को दिए इंटरव्यू के बाद खबर चली कि चिराग पासवान बिहार की 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे. लेकिन पटना लौटते ही उन्होंने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया.

उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा, 'विपक्ष जानता है कि जब तक एनडीए एकजुट है, वह सत्ता में नहीं आ सकता. ऐसे सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जो कहा नहीं जाता, वही बात फैलाई जाती है.'

पटना में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान

सीट बंटवारे के सवाल पर चिराग ने कहा कि अब तक गठबंधन के अंदर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है और जब चर्चा होगी, फैसला भी गठबंधन के अंदर ही लिया जाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: चिराग से बीजेपी नाराज! नीतीश पर LJP चीफ के हमले से हुई असहज, क्लोज डोर मीटिंग में दिया जाएगा साफ संदेश

सूत्रों के अनुसार, चिराग पासवान ने बिहार में क़ानून-व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़ा किए थे उसे बीजेपी के शीर्ष नेता खुश नहीं थे. इसके बाद क़यास लगाया जाने लगा की मनमुटाव चल रहा है.

बीते महीने, चिराग ने कहा कि वह इस बात से दुखी हैं कि उन्हें ऐसे सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है जिनके राज में क्राइम रेट बढ़ रही है. बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) सरकार का समर्थन करती है. इस बार पार्टी ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.

इनपुट: शुभम लाल

---- समाप्त ----