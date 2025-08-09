scorecardresearch
 

Feedback

चिराग से बीजेपी नाराज! नीतीश पर LJP चीफ के हमले से हुई असहज, क्लोज डोर मीटिंग में दिया जाएगा साफ संदेश

बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान के नीतीश सरकार पर बयानों से बीजेपी नाराज है. पार्टी जल्द उनसे मुलाकात कर एकजुटता बनाए रखने और नीतीश कुमार को गठबंधन का चेहरा मानने का संदेश देगी. बीजेपी को डर है कि ऐसे बयान महागठबंधन के खिलाफ संयुक्त रणनीति को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

Advertisement
X
नीतीश कुमार पर चिराग के हमले से NDA को नुकसान की आशंका है. (फाइल फोटो)
नीतीश कुमार पर चिराग के हमले से NDA को नुकसान की आशंका है. (फाइल फोटो)

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए (NDA) में सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी के टॉप सोर्स के मुताबिक, पार्टी एलजेपी (LJP) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हालिया एंटी-नीतीश बयान से खुश नहीं है. खासकर, बिहार की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति पर नीतीश कुमार सरकार की आलोचना को बीजेपी 'गुड टेस्ट' में नहीं मान रही है.

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी जल्द ही चिराग के साथ एक क्लोज़-डोर मीटिंग करेगी और उन्हें गठबंधन की एकजुटता बनाए रखने और चुनाव से पहले लीडरशिप को लेकर स्पष्ट संदेश देने को कहेगी. बीजेपी ने बार-बार दोहराया है कि बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही हैं और चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा. बीजेपी को चिंता है कि चिराग के बयान महागठबंधन के खिलाफ संयुक्त लड़ाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 'नीतीश फिर बनेंगे CM, हम ऐतिहासिक जीत की ओर', NDA से अलग होने की अटकलों पर बोले चिराग

सम्बंधित ख़बरें

Chirag Paswan is currently an MP and a Union Minister in Narendra Modi's cabinet. (File Image)
'नीतीश फिर बनेंगे CM, हम ऐतिहासिक जीत की ओर', NDA से अलग होने की अटकलों पर बोले चिराग 
Political turmoil over the CM face in Bihar.
बिहार में CM चेहरा कौन? NDA-महागठबंधन में घमासान, चिराग-पप्पू के अलग सुर 
Intense debate on crime in Bihar, what is Chirag Paswans strategy?
बिहार में अपराध पर घमासान! क्या है चिराग पासवान की रणनीति? 
chirag on Nitish
पहले नीतीश कुमार पर साधा निशाना, देखें अब सफाई में क्या बोले चिराग 
Crime in Bihar: Chirag Paswan said, It is shameful to support such a government.
चिराग पासवान ने अपनी सरकार के खिलाफ क्यों खोला मोर्चा? देखें दंगल 

पार्टी मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रैलियों ने बिहार में 'स्ट्रॉन्ग NDA' का संदेश दिया है, जिसे ऐसे बयानों से धक्का लग सकता है. चिराग पासवान द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जताने पर बीजेपी का कहना है कि यह उनकी पार्टी कैडर को एनर्जाइज करने के लिए है. हालांकि, गठबंधन में इसके कारण कुछ भ्रम भी पैदा हुआ है, क्योंकि एलजेपी, जेडीयू (JDU) और बीजेपी मिलकर चुनाव की रणनीति बना रहे हैं.

Advertisement

चिराग पासवान पहले भी कड़े तेवर में आए नजर

बीजेपी पहले भी चिराग को संयम बरतने की सलाह दे चुकी है, लेकिन इस बार पार्टी यह संदेश और स्पष्ट तरीके से देने की तैयारी में है. पार्टी का अनुमान है कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला कड़ा होगा, इसलिए गठबंधन की एकजुटता और 'वन वॉइस' रणनीति बेहद अहम है.

243 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान

एनडीए ने पहले ही सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का संदेश दे दिया है. सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चुनाव शेड्यूल के बाद फाइनल किया जाएगा. हालांकि, टिकट बंटवारे के समय कुछ जगहों पर असंतोष की आशंका है, लेकिन बड़े स्तर पर एकजुटता बनाए रखने की कोशिश होगी.

यह भी पढ़ें: बिहार में कानून व्यवस्था पर घमासान, चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला

क्यों चिराग पासवान नीतिश कुमार को घेरते हैं?

माना यह भी जाता है कि चिराग का रवैया दोधारी तलवार है. मसलन, नीतीश कुमार पर जुबानी हमला करके वह पासवान वोट्स को एकजुट रख पाते हैं, और दूसरी तरफ वह नीतीश कुमार की लीडरशिप पर सवाल खड़े करते हैं. राम विलास पासवान के समय से ही एलजेपी और जेडीयू के रिश्ते सहज नहीं रहे, और अब एक बार फिर बीजेपी को मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement