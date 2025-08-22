'नीतीश की राजनीति का पिंडदान करने गया आ रहे हैं', PM मोदी के बिहार दौरे से पहले लालू यादव का तीखा हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गयाजी दौरे से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तीखी टिप्पणी की है. लालू यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी के बिहार दौरे पर जोरदार प्रतिक्रिया दी है. तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज गया में झूठ और जुमलों की दुकान लगेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और बंगाल के दौरे पर हैं. बिहार में वे कई विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे और कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे. PM मोदी ने अपने दौरे की जानकारी देते हुए एक्स पर ट्वीट किया है और लिखा है, "मैं गया आने के लिए उत्सुक हूं, जहां 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का उद्घाटन या शिलान्यास किया जाएगा. इन परियोजनाओं में NH-31 के बख्तियारपुर से मोकामा खंड का चार लेन का निर्माण, बक्सर थर्मल पावर प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज नेटवर्क शामिल हैं."

प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि यह खुशी की बात है कि मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा. इससे बिहार के लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही जिन दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी वे भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं. गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन.

पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ रहेंगे. पीएम मोदी मगध विश्वविद्यालय में एक रैली को भी संबोधित करेंगे.

पीएम के दौरे से पहले राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी की रैली पर तीखी टिप्पणी की है. लालू यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं."

लालू यादव ने अपनी एक्स पोस्ट के साथ एक वीडियो भी जारी किया है. इसमें कहा गया है कि, 'पीएम मोदी अब जबकि गयाजी आ रहे हैं तो बिहार को स्पेशल स्टेट्स न देने की जिद का पिंडदान जरूर करें. पिंडदान करें अपनी उस सोच का जिसमें बिहार के गरीबों, दलितों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है. '

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी के दौरे पर हमला बोला है. तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि, 'आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान! प्रधानमंत्री जी, गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे लेकिन बिहार के न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी. 11 साल अपनी और 20 वर्षों की एनडीए सरकार के 20 सालों का हिसाब दो?'

