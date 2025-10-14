लालू यादव ने सिंबल बांटे, दिल्ली से लौटते ही तेजस्वी ने लिए वापस... RJD में हाई वोल्टेज ड्रामा

बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी दो लिस्ट जारी कर सौ से अधिक उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है. वहीं, सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर रार अभी जारी है.

विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में सोमवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. दरअसल, सोमवार की शाम पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी से टिकट के कई दावेदार पहुंचे थे. कहा जा रहा है कि संभावित उम्मीदवारों को राबड़ी देवी के आवास पर पार्टी की ओर से ही बुलाया गया था.

राबड़ी आवास पर कई नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए लालू यादव ने सिंबल भी दे दिए. देर शाम लालू यादव ने नेताओं को आरजेडी से चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दिए, लेकिन तेजस्वी यादव के दिल्ली से वापस पटना लौटते ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. तेजस्वी यादव देर रात दिल्ली से लौटे और उनके पहुंचते ही उन नेताओं को फिर से राबड़ी आवास बुलाया गया, जिन्हें बिहार चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दिए गए थे.

सूत्रों की मानें तो तेजस्वी यादव के पटना पहुंचने के बाद आरजेडी के उम्मीदवारों को जारी किया गया सिंबल वापस ले लिया गया है. आरजेडी का सिंबल पा चुके नेता आधी रात को बारी-बारी राबड़ी आवास पहुंचे और सिंबल वापस किए. हालांकि, इन नेताओं ने सिंबल को लेकर सवालों पर चुप्पी साध ली है.

बताया जाता है कि आरजेडी ने पटना में जिस तरह से सीट शेयरिंग फाइनल हुए बिना सिंबल बांटने शुरू कर दिए, कांग्रेस नेताओं ने तेजस्वी यादव से इसे लेकर नाराजगी जताई. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने तेजस्वी यादव के दिल्ली से पटना पहुंचते ही इसे लेकर मैसेज दे दिया.

सीट शेयरिंग पर फंसे पेच के बीच कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, सिंबल नहीं दिया है. कांग्रेस का मैसेज मिलने के बाद तेजस्वी एक्टिव हुए और सिंबल पा चुके नेताओं को राबड़ी आवास बुलाकर सिंबल वापस लिए. हालांकि, आरजेडी के नेता इसे लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.

