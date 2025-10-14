scorecardresearch
 

Feedback

लालू यादव ने सिंबल बांटे, दिल्ली से लौटते ही तेजस्वी ने लिए वापस... RJD में हाई वोल्टेज ड्रामा

बिहार में सीट शेयरिंग पर जारी रार के बीच लालू यादव ने राबड़ी देवी के आवास पर चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी के सिंबल बांटने शुरू कर दिए. तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे, तब सिंबल पा चुके नेताओं को फिर से राबड़ी आवास पर बुलाकर उनसे सिंबल वापस लिए गए.

Advertisement
X
सीट शेयरिंग हुए बगैर सिंबल बांटने पर तेजस्वी से कांग्रेस ने जताई नाराजगी (Photo: ITG)
सीट शेयरिंग हुए बगैर सिंबल बांटने पर तेजस्वी से कांग्रेस ने जताई नाराजगी (Photo: ITG)

बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी दो लिस्ट जारी कर सौ से अधिक उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है. वहीं, सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर रार अभी जारी है.

विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में सोमवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. दरअसल, सोमवार की शाम पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी से टिकट के कई दावेदार पहुंचे थे. कहा जा रहा है कि संभावित उम्मीदवारों को राबड़ी देवी के आवास पर पार्टी की ओर से ही बुलाया गया था.

राबड़ी आवास पर कई नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए लालू यादव ने सिंबल भी दे दिए. देर शाम लालू यादव ने नेताओं को आरजेडी से चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दिए, लेकिन तेजस्वी यादव के दिल्ली से वापस पटना लौटते ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. तेजस्वी यादव देर रात दिल्ली से लौटे और उनके पहुंचते ही उन नेताओं को फिर से राबड़ी आवास बुलाया गया, जिन्हें बिहार चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दिए गए थे.

सम्बंधित ख़बरें

Tejashwi Yadav
सीट शेयरिंग पर बैठक से निकल गए तेजस्वी, राहुल-खड़गे से मिले बिना पटना लौटे, RJD-कांग्रेस में बढ़ी तल्खी! 
A challenge for Tejashwi in the RJD stronghold, PK has heightened the tension!
RJD के गढ़ में तेजस्वी को चुनौती, राघोपुर सीट पर प्रशांत किशोर ने बढ़ाई टेंशन! 
सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किया गया है. (File Photo: ITG)
तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव, 15 अक्टूबर को करेंगे नामांकन 
खबरदार: बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, लालू परिवार पर आरोप तय 
Tejashwi Yadav: There is something special about battling storms.
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी की बढ़ी मुश्किलें, लालू परिवार पर IRCTC मामले में आरोप तय 
Advertisement

सूत्रों की मानें तो तेजस्वी यादव के पटना पहुंचने के बाद आरजेडी के उम्मीदवारों को जारी किया गया सिंबल वापस ले लिया गया है. आरजेडी का सिंबल पा चुके नेता आधी रात को बारी-बारी राबड़ी आवास पहुंचे और सिंबल वापस किए. हालांकि, इन नेताओं ने सिंबल को लेकर सवालों पर चुप्पी साध ली है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

यह भी पढ़ें: सीट शेयरिंग पर बैठक से निकल गए तेजस्वी, राहुल-खड़गे से मिले बिना ही पटना लौटे, RJD-कांग्रेस में बढ़ी तल्खी!

बताया जाता है कि आरजेडी ने पटना में जिस तरह से सीट शेयरिंग फाइनल हुए बिना सिंबल बांटने शुरू कर दिए, कांग्रेस नेताओं ने तेजस्वी यादव से इसे लेकर नाराजगी जताई. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने तेजस्वी यादव के दिल्ली से पटना पहुंचते ही इसे लेकर मैसेज दे दिया.

यह भी पढ़ें: 'तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है...', IRCTC केस में आरोप तय होने पर क्या बोले तेजस्वी यादव

सीट शेयरिंग पर फंसे पेच के बीच कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, सिंबल नहीं दिया है. कांग्रेस का मैसेज मिलने के बाद तेजस्वी एक्टिव हुए और सिंबल पा चुके नेताओं को राबड़ी आवास बुलाकर सिंबल वापस लिए. हालांकि, आरजेडी के नेता इसे लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement