scorecardresearch
 

Feedback

'तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है...', IRCTC केस में आरोप तय होने पर क्या बोले तेजस्वी यादव

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी स्कैम केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए हैं. इसे लेकर तेजस्वी यादव का बयान आया है.

Advertisement
X
तेजस्वी यादव ने कहा- कोर्ट का सम्मान करते हैं (Photo: PTI)
तेजस्वी यादव ने कहा- कोर्ट का सम्मान करते हैं (Photo: PTI)

आईआरसीटीसी घोटाले के केस में राउज एवेन्यू कोर्ट की सीबीआई अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए है. कोर्ट ने कहा कि यह धोखाधड़ी और साजिश का मामला है. पद का दुरुपयोग किया गया. राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी केस में आरोप तय होने के बाद इसे लेकर अब तेजस्वी यादव का भी बयान आया है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आया है, तो इस तरह की चीजें होंगी. फिर भी, न्यायालय का सम्मान करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे. उन्होंने कहा कि तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है. तेजस्वी ने कहा कि हमने संघर्ष के पथ को चुना है. हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल तक भी पहुंचेंगे.

उन्होंने कहा कि इस पर हमको लगता है कि ज्यादा मुड़ने की जरूरत नहीं है. बिहार की जनता समझदार है, वह जानती है कि क्या हो रहा है. तेजस्वी ने कहा कि ये शुरू से ही राजनीतिक रहा है. जिस व्यक्ति ने 90 हजार करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया. ऐतिहासिक रेल मंत्री के रूप में जाने गए.

सम्बंधित ख़बरें

tejaswi yadav
IRCTC घोटाले में 'चार्जशीटर' तेजस्‍वी यादव की सीएम पद की दावेदारी का क्‍या हश्र होगा? 
कोर्ट के फैसले को लेकर BJP ने लालू परिवार पर सवाल खड़ा किए हैं (File Photo: ITG)
'कौन सुशासन, कौन भ्रष्टाचारी... बिहार की जनता देखेगी', लालू परिवार पर BJP ने किया हमला 
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर बोला हमला (फोटो क्रेडिट-PTI)
कोर्ट ने पूछा- क्या आप आरोप स्वीकारते हैं? जानें क्या बोले लालू 
LALLU YADAV AND FAMILY
फ्रॉड, साजिश, पद का दुरुपयोग... लालू फैमिली पर कोर्ट ने क्या-क्या कहा? 
The Lalu family stated, We are innocent, as the court established the charges.
IRCTC स्कैम: लालू परिवार पर कोर्ट ने ये आरोप किए तय 
Advertisement

तेजस्वी ने कहा कि हार्वर्ड से आईआईएम तक के बच्चे लालूजी से पढ़ने आए, जिनको मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया. उन्होंने आगे कहा कि बिहार के लोग, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है. तेजस्वी ने कहा कि जब तक बीजेपी रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

यह भी पढ़ें: IRCTC घोटाले में लालू-राबड़ी-तेजस्वी पर दफा-420, कोर्ट ने तय किए करप्शन और धोखाधड़ी के चार्ज

तेजस्वी यादव से यह सवाल भी हुआ कि महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला क्या आज फाइल हो जाएगा? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हां, उम्मीद है. गौरतलब है कि आईआरसीटीसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव के साथ ही उनके पिता लालू यादव और माता राबड़ी देवी पर भी आरोप तय कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: 'कौन सुशासन, कौन भ्रष्टाचारी... बिहार की जनता देखेगी', IRCTC घोटाले में कोर्ट के लालू परिवार पर फैसले को लेकर BJP ने किया हमला

कोर्ट ने लालू यादव से कहा कि आपने सरकारी पद का दुरुपयोग कर टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया और टेंडर की शर्तों में हेराफेरी गई.आपने कम कीमत पर जमीन खरीद की साजिश रची. लालू यादव ने कोर्ट में भी कहा कि मैं दोषी नहीं हूं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement