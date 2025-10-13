'तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है...', IRCTC केस में आरोप तय होने पर क्या बोले तेजस्वी यादव

आईआरसीटीसी घोटाले के केस में राउज एवेन्यू कोर्ट की सीबीआई अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए है. कोर्ट ने कहा कि यह धोखाधड़ी और साजिश का मामला है. पद का दुरुपयोग किया गया. राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी केस में आरोप तय होने के बाद इसे लेकर अब तेजस्वी यादव का भी बयान आया है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आया है, तो इस तरह की चीजें होंगी. फिर भी, न्यायालय का सम्मान करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे. उन्होंने कहा कि तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है. तेजस्वी ने कहा कि हमने संघर्ष के पथ को चुना है. हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल तक भी पहुंचेंगे.

उन्होंने कहा कि इस पर हमको लगता है कि ज्यादा मुड़ने की जरूरत नहीं है. बिहार की जनता समझदार है, वह जानती है कि क्या हो रहा है. तेजस्वी ने कहा कि ये शुरू से ही राजनीतिक रहा है. जिस व्यक्ति ने 90 हजार करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया. ऐतिहासिक रेल मंत्री के रूप में जाने गए.

तेजस्वी ने कहा कि हार्वर्ड से आईआईएम तक के बच्चे लालूजी से पढ़ने आए, जिनको मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया. उन्होंने आगे कहा कि बिहार के लोग, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है. तेजस्वी ने कहा कि जब तक बीजेपी रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे.

तेजस्वी यादव से यह सवाल भी हुआ कि महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला क्या आज फाइल हो जाएगा? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हां, उम्मीद है. गौरतलब है कि आईआरसीटीसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव के साथ ही उनके पिता लालू यादव और माता राबड़ी देवी पर भी आरोप तय कर दिए हैं.

कोर्ट ने लालू यादव से कहा कि आपने सरकारी पद का दुरुपयोग कर टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया और टेंडर की शर्तों में हेराफेरी गई.आपने कम कीमत पर जमीन खरीद की साजिश रची. लालू यादव ने कोर्ट में भी कहा कि मैं दोषी नहीं हूं.

