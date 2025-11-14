scorecardresearch
 

Karakat Election Result 2025 Live: क्या काराकाट सीट पर जीत दर्ज करेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, महाबली सिंह से सीधा मुकाबला

Karakat Vidhansabha Chunav Result 2025 Live: काराकाट सीट पर वोटों की गिनती कुछ ही देर में शुरू होने वाली है. इस विधानसभा सीट पर सीधी लड़ाई निर्दलीय लड़ रही प्रत्याशी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, जेडीयू के महाबली सिंह और सीबीआई माले के डॉक्टर अरुण कुमार से है.

काराकाट विधानसभा सीट चुनाव परिणाम 2025. (Photo: ITG)
Karakat Election Result 2025 Live: काराकाट सीट पर सीधी लड़ाई निर्दलीय लड़ रही प्रत्याशी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, जेडीयू के महाबली सिंह और सीबीआई माले के डॉक्टर अरुण कुमार से है. यहां पर वोटिंग 11 नवंबर को हुई है. ज्योति सिंह ने इस चुनाव में काफी जोर शोर से प्रचार-प्रसार भी किया था.

2020 की अगर बात करें तो यहां से सीपीआई एमएलए जीती थी. हालांकि महाबली सिंह और अरुण कुमार को भी कम नहीं आंका जा सकता है. आइए जानते हैं इस सीट पर काउंटिंग का पल-पल का अपडेट...

यह भी पढ़ें: Bihar Election Results 2025 Live Streaming: आज जारी होंगे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे, यहां देखें लाइव

Karakat Assemby Election Result 2025 Live Update...

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

 

 

