सीएम नीतीश कुमार से मिले बिना पटना से रवाना हुए जेपी नड्डा, सामने आई ये वजह

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को पटना में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में संगठन महासचिव बीएल संतोष और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. बैठक के बाद दिलीप जायसवाल ने बताया कि चर्चा का मुख्य फोकस आगामी चुनावों पर रहा, जहां एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाने और हर मतदाता तक पहुंचने पर जोर दिया गया.

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो सकी. सूत्रों के मुताबिक, नीतीश की तबीयत ठीक न होने के कारण यह मुलाकात टल गई. 10 सितंबर के बाद से नीतीश किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं. नड्डा उनसे बिना मुलाकात के ही पटना से दिल्ली रवाना हो गए. निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अक्टूबर के शुरुआत में कर सकता है. इस बीच पीएम मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए बिहार दौरे पर आ रहे हैं.

चुनाव से पहले बीजेपी और उसके सहयोगी दल यह संदेश देना चाहते हैं कि एनडीए पूरी तरह एकजुटता हैं और विपक्ष के किसी भी हमले के खिलाफ काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं. बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई. एनडीए के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे हर मतदाता तक पहुंचें, इसके लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं.'

उन्होंने विधानसभा स्तर पर चल रहे एनडीए सम्मेलनों की समीक्षा का भी जिक्र किया और कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तुरंत निकाला जाए. जायसवाल ने बताया कि एनडीए सरकार की एक-एक समस्या हल करने की छवि लोगों तक पहुंची है, जो सकारात्मक संदेश दे रही है. बैठक में एनडीए कार्यकर्ताओं को क्षेत्रीय स्तर पर विकास कार्यों की सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया गया. दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि सीट शेयरिंग का मामला एनडीए के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में तय होगा.

उन्होंने कहा, 'आज की बैठक में एनडीए गठबंधन को और धारदार बनाने पर फोकस रहा. विशेष रूप से, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होने पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत का ऐलान किया गया.' बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को लेकर पहुंचेंगे. यह पखवाड़ा जन-जन तक विकास का संदेश पहुंचाने का माध्यम बनेगा. यह कदम चुनावी माहौल में पार्टी की संगठनात्मक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

