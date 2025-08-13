scorecardresearch
 

Feedback

चुनाव आयोग ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को दिया नोटिस, 2 वोटर ID पर मांगा जवाब, तेजस्वी के दावे पर एक्शन

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी के पास दो वोटर आईडी होने का आरोप लगाया था. इस मामले में अब चुनाव आयोग ने निर्मला देवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Advertisement
X
चुनाव आयोग ने 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा (Photo: ITG)
चुनाव आयोग ने 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा (Photo: ITG)

बिहार चुनाव से पहले विपक्ष वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के मुद्दे पर आक्रामक है. सूबे में महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. तेजस्वी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी के पास दो वोटर आईडी होने के आरोप लगाए.

इस मामले में अब चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है. चुनाव आयोग ने निर्मला देवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर चार दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है. निर्मला देवी को चुनाव आयोग की ओर से दिए गए नोटिस का 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा.

यह भी पढ़ें: 'मुजफ्फरपुर की मेयर और उनके देवर के पास भी 2 वोटर ID...', तेजस्वी यादव ने किया दावा

सम्बंधित ख़बरें

tejashwi yadav rahul gandhi mobile
बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ सिर्फ कांग्रेस की मुहिम है या तेजस्वी को भी क्रेडिट मिलेगा? 
bihar voter sir
'वोटर फ्रेंडली है बिहार में हो रहा SIR', सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, देखें लंच ब्रेक 
Important remarks by the SC on the voter list: Will Aadhaar be considered valid?
'वोटर फ्रेंडली है बिहार का SIR', सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी 
Bihar Sir
'वोटर-फ्रेंडली है बिहार का SIR...' सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विरोध में अभिषेक सिंघवी ने दीं ये दलीलें 
Political Struggle in Bihar: A Battle Over Voter ID and Degrees
बिहार: डबल वोटर ID और डिग्री पर घमासान! डिप्टी सीएम ने दिखाए सर्टिफिकेट 

गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी और उनके देवर के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं. तेजस्वी यादव ने कहा था कि निर्मला देवी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता हैं और विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदार भी हैं. निर्मला देवी के पास एक ही विधानसभा क्षेत्र में दो EPIC आईडी हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कैसे पता करें कि आपके नाम पर डुअल वोटर कार्ड हैं? तेजस्वी और विजय सिन्हा जैसी मुश्किल से बचना क्यों जरूरी

उन्होंने यह भी दावा किया था कि निर्मला देवी के देवर के पास भी दो वोटर आईडी है. चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि कई मतदाताओं को अनट्रेसेबल या मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे ऐसे बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती जिनके पास दो-दो वोटर आईडी हैं.

तेजस्वी यादव ने ऐसे ही आरोप बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर भी लगाए थे. चुनाव आयोग ने विजय कुमार सिन्हा को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement