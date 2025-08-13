चुनाव आयोग ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को दिया नोटिस, 2 वोटर ID पर मांगा जवाब, तेजस्वी के दावे पर एक्शन

बिहार चुनाव से पहले विपक्ष वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के मुद्दे पर आक्रामक है. सूबे में महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. तेजस्वी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी के पास दो वोटर आईडी होने के आरोप लगाए.

इस मामले में अब चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है. चुनाव आयोग ने निर्मला देवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर चार दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है. निर्मला देवी को चुनाव आयोग की ओर से दिए गए नोटिस का 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा.

यह भी पढ़ें: 'मुजफ्फरपुर की मेयर और उनके देवर के पास भी 2 वोटर ID...', तेजस्वी यादव ने किया दावा

गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी और उनके देवर के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं. तेजस्वी यादव ने कहा था कि निर्मला देवी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता हैं और विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदार भी हैं. निर्मला देवी के पास एक ही विधानसभा क्षेत्र में दो EPIC आईडी हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कैसे पता करें कि आपके नाम पर डुअल वोटर कार्ड हैं? तेजस्वी और विजय सिन्हा जैसी मुश्किल से बचना क्यों जरूरी

उन्होंने यह भी दावा किया था कि निर्मला देवी के देवर के पास भी दो वोटर आईडी है. चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि कई मतदाताओं को अनट्रेसेबल या मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे ऐसे बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती जिनके पास दो-दो वोटर आईडी हैं.

तेजस्वी यादव ने ऐसे ही आरोप बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर भी लगाए थे. चुनाव आयोग ने विजय कुमार सिन्हा को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

---- समाप्त ----