पटना: जहां कल CWC के लिए जुटेंगे कांग्रेस के दिग्गज, वहां जलजमाव, कार्यकर्ता जल निकासी में जुटे

पटना के सदाकत आश्रम में बुधवार को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. यह पहली बार है कि CWC की बैठक बिहार में हो रही है. बैठक से पहले बारिश के कारण आश्रम में जलभराव हो गया, लेकिन कार्यकर्ता पानी निकालने में जुटे हैं.

CWC की मीटिंग बुधवार को 10 बजे के लिए शेड्यूल है. (Photo- ITG)
बिहार की राजधानी पटना कांग्रेस की बिहार में राजनीति का केंद्र बनने जा रही है. बुधवार, 24 सितंबर को यहां सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक होगी. यह पहली बार है कि आजादी के बाद पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक इकाई की बैठक बिहार में हो रही है. बैठक को लेकर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है, वहीं लगातार बारिश से सदाकत आश्रम परिसर में जलभराव हो गया है. कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी रात से पानी निकासी की कोशिशों में जुटे हैं ताकि सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली बैठक में किसी तरह की दिक्कत न आए.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शाम 6 बजे पटना पहुंच रहे हैं. उनके साथ कई वरिष्ठ नेता भी पटना में होंगे. राहुल गांधी और सोनिया गांधी बुधवार सुबह 8:30 बजे पटना पहुंचेंगे. प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी बैठक में शामिल होंगे. इस एक्सटेंडेड CWC बैठक में स्थायी सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता मौजूद रहेंगे.

बैठक का मुख्य एजेंडा बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करना और बीजेपी पर कथित "वोट चोरी" के मुद्दे पर हमला तेज करना है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बैठक में कुछ प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं, जिनका सीधा संदेश आगामी चुनावों की तैयारियों से होगा. राहुल गांधी की हाल की "वोटर अधिकार यात्रा" और उनके लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह मुद्दा पहले ही राज्य की राजनीति के केंद्र में आ चुका है.

एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग का "स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR)" मतदाता सूची में धांधली का प्रयास है. राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर लोकतंत्र की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था, जिसे आयोग ने पूरी तरह निराधार बताया.

कांग्रेस बिहार में लड़ रही "आजादी की दूसरी लड़ाई"

AICC बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि कांग्रेस बिहार में "दूसरी आजादी की लड़ाई" लड़ रही है. उनके मुताबिक, बीजेपी "वोट चोरी" कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे रोकने के लिए जनता के साथ खड़ी है. उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन (INDIA ब्लॉक) में सीट बंटवारे की बातचीत सकारात्मक माहौल में चल रही है और जल्द ही फॉर्मूला सामने आ जाएगा.

बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने इसे ऐतिहासिक पल बताया. उन्होंने कहा, "सदाकत आश्रम, जहां महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी ने विचार-विमर्श किया था, अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेजबानी कर रहा है. यह बिहार के लिए गौरव का क्षण है."

