सीट बंटवारा होने से पहले CPI (ML) ने जारी कर दी 18 उम्मीदवारों की लिस्ट, कुछ ही देर में ली वापस

महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध के बीच, गठबंधन के अहम सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI ML) ने सोमवार को बड़ा कदम उठाते हुए 18 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए. हालांकि बाद में पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की जारी की गई लिस्ट वापस ले ली.

पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा है कि जो लिस्ट जारी की गई थी उसे रोक दिया जाए क्योंकि उनके मुताबिक महागठबंधन में कुछ अन्य सीटों पर भी उनकी बातचीत चल रही है और सभी सीटों की लिस्ट आगे थोड़ी देर में जारी की जाएगी.

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख (17 अक्टूबर) बेहद करीब है. CPI (ML) के इस कदम को महागठबंधन के अन्य घटक दलों - राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) - पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

अभी तक नहीं हो सका है बंटवारा

दरअसल महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो सका है जिसकी वजह से कांग्रेस और आरजेडी जैसे बड़े दल अपनी लिस्ट जारी नहीं कर सकते हैं. दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व लगातार बिहार इकाई के नेताओं के साथ बैठकें कर रहा है. लेकिन अब तक कोई 'आपसी स्वीकार्य फॉर्मूला' तय नहीं हो पाया है.

सीपीआई एमएल ने पहले जिन 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था वो इस प्रकार हैं-

1. तरारी (196) - मदन सिंह चन्द्रवंशी

2. अगिआंव SC (195) - शिवप्रकाश रंजन

3. आरा (194) - कयामुद्दीन अंसारी

4. डुमरांव (201) - अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत कुशवाहा

5. काराकाट (213) - अरुण सिंह

6. अरवल (214) - महानंद सिंह

7. घोषी - (217) रामबली सिंह यादव

8. पालीगंज (190) - संदीप सौरभ

9. फुलवारी (188) - गोपाल रविदास

10. दीघा -(181) दिव्या गौतम

11. दरौली - (107) सत्यदेव राम

12. जिरादेई - (106) अमरजीत कुशवाहा

13. दरौंदा - (109) अमरनाथ यादव

14. भोरे -(103) जितेंद्र पासवान

15. सिकटा - (09) वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता

16. वारिसनगर (132)- फूलबाबू सिंह

17. कल्याणपुर - (131) रंजीत राम

18. बलरामपुर -(65) महबूब आलम

आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है. महागठबंधन के भीतर उम्मीदवारी को लेकर लगातार अंतिम दौर की बैठकें चल रही हैं.

