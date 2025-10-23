'शेर का बेटा हूं, किसी से नहीं डरता...' खगड़िया से चिराग पासवान को महागठबंधन को संदेश, MY समीकरण की दी नई परिभाषा

बिहार के खगड़िया में केंद्रीय मंत्री और लोजपा (राम विलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया. इस भाषण में उन्होंने अपने खास 'MY समीकरण' के बारे में बात की, जो युवाओं और महिलाओं को समर्पित है.
चिराग ने बताया कि 'M' का मतलब है महिला शक्ति - यानी वे महिलाएं जो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनी ताकत और पहचान बना रही हैं. 'Y' का मतलब है युवा, जो देश का भविष्य हैं और अपनी मेहनत से भारत को आगे ले जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य जाति, धर्म या संप्रदाय से ऊपर उठकर काम करना है. उनका मकसद है हर युवक को रोजगार देना, हर महिला को सम्मान दिलाना और बुजुर्गों को उनका हक दिलवाना.
अपने भाषण में उन्होंने अपने पिता राम विलास पासवान का भी जिक्र किया और कहा कि वे उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा, “मैं खगड़िया का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं, किसी से डरता नहीं.”
चिराग ने बताया कि एनडीए सरकार ने गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जो अब बिहार के हर जिले तक पहुंच चुकी हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी विकास, रोजगार और समानता पर पूरी तरह ध्यान दे रही है.
उन्होंने महागठबंधन पर भी तीखा हमला किया और कहा कि उनकी पार्टियां आपस में लड़ती रहती हैं, जबकि एनडीए एकजुट होकर काम करता है और बिहार के विकास पर केंद्रित है.
चिराग ने युवाओं और महिलाओं को बिहार के विकास की कुंजी बताते हुए यह भरोसा दिलाया कि 'MY समीकरण' बिहार को सामाजिक और आर्थिक प्रगति की नई राह पर ले जाएगा.