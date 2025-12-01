'तिरुवनंतपुरम को ओलंपिक वेन्यू बनाएंगे...' BJP के वादे पर गरमाई केरल की राजनीति

scorecardresearch
 
BJP ने केरल के तिरुवनंतपुरम को 2036 के ओलंपिक का वेन्यू बनाने का वादा किया है, जो स्थानीय निकाय चुनावों में राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है. CPM ने इसे झूठ और धोखा बताया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि अहमदाबाद को ही ओलंपिक वेन्यू बनाया जाएगा. BJP अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि वे इस वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जनता को समझाने का मौका चाहते हैं.

केरल में स्थानीय निकाय चुनाव का शोर तेज है. इन चुनावों से पहले BJP ने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के लिए अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है. इस घोषणापत्र में वादा किया है कि राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम को ओलंपिक का एक वेन्यू बनाया जाएगा. इस घोषणा ने सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म पर काफी चर्चा छेड़ दी है.

तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के लिए जारी घोषणापत्र में BJP ने कहा है कि साल 2036 के ओलंपिक में ये शहर एक वेन्यू होगा. इसी पर CPM ने BJP को निशाने पर लिया. CPM ने कहा कि BJP का ये वादा लोगों को धोखा देने वाला 'झूठ' है. शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) को एक लेटर ऑफ इंटेंट भेज चुकी है, जिसमें साफ कहा गया है कि ओलंपिक का वेन्यू गुजरात के अहमदाबाद को बनाया जाएगा.

'तिरुवनंतपुरम के लोगों से वोट लेना चाहते हैं'

उन्होंने कहा कि BJP केरल अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और BJP इस सच्चाई को छिपाकर तिरुवनंतपुरम के लोगों से वोट लेना चाहते हैं. भारत ने ओलंपिक की दावेदारी अहमदाबाद के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाकर की है. उनकी ही पार्टी की सरकार ने अहमदाबाद को वेन्यू बनाकर डॉक्युमेंट जमा किए हैं, लेकिन BJP यहां लोगों को ये कहकर गुमराह कर रही है कि तिरुवनंतपुरम ओलंपिक वेन्यू बनेगा. केंद्र सरकार ने IOC को जो डॉक्युमेंट भेजे हैं, उनमें कहीं भी तिरुवनंतपुरम का नाम नहीं है.

'हमें एक मौका दीजिए, हम समझा देंगे'

अहमदाबाद पहले से ही सबसे मजबूत दावेदार है इसलिए BJP का घोषणापत्र तिरुवनंतपुरम के लोगों की आंखों में धूल झोंकने की चाल है. इस आलोचना पर राजीव चंद्रशेखर ने पलटवार किया और कहा कि इसमें मजाक उड़ाने लायक क्या है? उन्होंने कहा कि वे पूछेंगे कि ये कैसे होगा? उन्हें क्या पता कैसे होगा? हम उन्हें सिखाएंगे. हमें एक मौका दीजिए सत्ता में आने का. मैं उन्हें क्लास लेकर समझाऊंगा.

BJP केरल अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने दोहराया कि हां, हमने कहा कि हम तिरुवनंतपुरम को ओलंपिक वेन्यू बनाएंगे. इसमें मजाक क्या है? वे बहुत सवाल करेंगे कि कैसे होगा, क्यों होगा? उन्हें क्या पता! हम उन्हें सिखाएंगे. हमें एक मौका दीजिए, हम समझा देंगे.

