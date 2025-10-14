एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज मांझी और कुशवाहा को मनाने की कोशिश, 1-1 सीट और देने की तैयारी

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में हुए सीट बंटवारे से नाराज चल रहे जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को ​बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, कम सीटें मिलने के कारण नाराजगी जता रहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) प्रमुख जीतनराम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने एक-एक सीट ज्यादा देने की तैयारी कर ली है. इससे दोनों पार्टियों को एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत अब 6-6 के बजाय 7-7 सीटें मिल सकती हैं.

बीजेपी नेताओं ने दिल्ली और पटना में क्रमश: मांझी और कुशवाहा के साथ इस फॉर्मूले पर विस्तृत चर्चा की. सभी सहयोगी दलों से बातचीत और इस फॉर्मूले पर अंतिम मुहर लगने के बाद एनडीए की ओर से इस बारे में आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी. जीतनराम मांझी की पार्टी को शेरघाटी या बोधगया सीट पर एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए गोह सीट पर जगह बनाने का प्रयास चल रहा है.

एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान

एनडीए में सीट शेयररिंग फॉर्मूले का ऐलान 12 अक्टूबर को हुआ था, जिसके मुताबिक बीजेपी-जेडीयू को 101-101 सीटें, चिराग पासवान की एलजेपी (आरवी) को 29 और हम-आरएलएम को 6-6 मिली थीं. मांझी और कुशवाहा ने 6-6 मिलने पर असंतोष जताया था. जीतनराम मांझी ने 15 सीटों की मांग की थी, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने 24 सीटों का दावा किया था. बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को चुनाव होने ​हैं. नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे.

इससे पहले जीतनराम मांझी ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर आज X पर एक पोस्ट में कहा, 'माना की हमें कम सीटें मिली हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है, कार्यकर्ताओ में घोर असंतोष व्याप्त है जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी. यही आश्वासन मैं कार्यकर्ताओं को दे पा रहा हूं. पर इसका मतलब यह नहीं कि बिहार को जंगलराज की ओर धकेल दें. बिहार के अवाम की रातों की नींद और दिन का चैन को खत्म कर दें. बिहार के लिए, बिहारित के लिए, बिहारियों के मान-सम्मान के लिए... HAM सब तैयार हैं. जीतेगा NDA, बना रहेगा बिहार का सम्मान. जय मोदी, तय नीतीश.'

राष्ट्रीय लोक मार्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी पर एक पोस्ट में कहा, 'एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है. कौन दल किस सीट पर लड़ेगा यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं. बिहार है तैयार, NDA सरकार.'

