बाहुबली अनंत सिंह के घर पहुंचे नीतीश के मंत्री, वे दिखाने लगे अपनी पसंदीदा भैंस, Video

बिहार के मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं. वे कुछ दिनों पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं. उन्होंने ऐलान किया था कि वह अगला विधानसभा चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे.

अनंत सिंह ने दो दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी. जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी आज मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के आवास पर पहुंचे. इस दौरान दोनों नेताओं ने बातचीत की.

अनंत सिंह ने अशोक चौधरी को अपनी गोशाला दिखाई और अपनी पसंदीदा भैंस से भी मिलवाया. अनंत सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात बाद यह बैठक हुई है.

चुनाव लड़ने की तैयारी

जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह ने ऐलान किया था कि वह अगला विधानसभा चुनाव जेडीयू के टिकट पर मोकामा से लड़ेंगे. अनंत सिंह का यह कदम बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है.

यह भी पढ़ें: बाहुबलियों की लौटी बहार... अनंत सिंह के बाद आनंद मोहन भी नीतीश के दरबार में

जेडीयू नेताओं के साथ उनकी लगातार मुलाकातें इस ओर इशारा करती हैं कि वह अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. यह मुलाकात बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण का संकेत दे रही है.

Advertisement

बिहार में बाहुबलियों की बहार!

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी सियासी दल अपने-अपने स्तर पर लग चुके हैं. सूबे में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है. इस बीच बिहार के बाहुबलियों की भी बहार आती नजर आ रही है. हाल ही में नीतीश कुमार से सीएम आवास पर मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मुलाकात की है. दोनों नेता बाहुबली छवि वाले माने जाते हैं, जिनसे सीएम नीतीश ने पिछले चुनाव में दूरी बना ली थी. अब एक बार फिर मुख्यमंत्री के साथ उनकी सियासी केमिस्ट्री बनने लगी है..

बिहार में सभी दल बाहुबली नेताओं पर दांव लगाने की तैयारी में हैं, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की एलजेपी तक शामिल हैं. ऐसे में अनंत सिंह और आनंद मोहन जैसे बाहुबली नेताओं का सीएम नीतीश कुमार से मिलना सियासी मायने रखता है.

---- समाप्त ----