पटना रोड शो में आज PM मोदी के साथ नहीं दिखेंगे नीतीश कुमार, अलग चुनावी कार्यक्रमों में रहेंगे व्यस्त

रविवार को पटना में पीएम मोदी रोड शो करेंगे, जिसमें इस बार सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे. नीतीश मुंगेर, बेगूसराय, सहरसा और मधेपुरा में प्रचार कर रहे हैं और वहीं रुकेंगे. शनिवार को मौसम खराब होने के कारण अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रियंका गांधी की कई रैलियां रद्द या वर्चुअल कर दी गईं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में आज सीएम नीतीश कुमार नजर नहीं आएंगे. (File Photo: PTI)
बिहार में चुनाव प्रचार पूरे जोर-शोर से चल रहा है. पटना में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो करेंगे. इस रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर नहीं आएंगे. लोकसभा चुनाव के दौरान 12 मई को पटना रोड शो में नीतीश पीएम मोदी के साथ थे, लेकिन इस बार वह अलग चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे.

नीतीश कुमार रविवार को मुंगेर, बेगूसराय, सहरसा और मधेपुरा के कई इलाकों में प्रचार करेंगे और मधेपुरा में ही रात्रि विश्राम करेंगे. वह शाम को पटना नहीं लौटेंगे और 3 नवंबर को यहीं से अपना अभियान आगे बढ़ाएंगे.

पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम

पीएम मोदी रविवार को आरा, नवादा और पटना में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे. यात्रा की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे आरा से होगी, जहां पीएम मोदी पहली जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद वह 3:30 बजे नवादा में दूसरी जनसभा करेंगे. शाम 5:25 बजे प्रधानमंत्री पटना के दिनकर गोलंबर पहुंचेंगे और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. फिर 5:30 बजे यहीं से रोड शो की शुरुआत करेंगे, जो उद्योग भवन के पास समाप्त होगा. इसके बाद पीएम मोदी पटना सिटी जाएंगे और शाम 6:45 बजे पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

मौसम बना चुनौती, कई रैलियां रद्द

खराब मौसम के चलते शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को रैलियां रद्द करनी पड़ीं या वर्चुअल संबोधन करना पड़ा. अमित शाह को गोपालगंज, समस्तीपुर और वैशाली की सभाओं को वर्चुअल रूप से संबोधित करना पड़ा. वहीं जेपी नड्डा ने भी सिवान और मुजफ्फरपुर की रैलियां इसी तरह कीं. प्रियंका गांधी बेगूसराय तक तो सड़क मार्ग से पहुंचीं, लेकिन खगड़िया की सभा रद्द करनी पड़ी.

'मुकाबला विकास और जंगलराज के बीच'

अमित शाह और जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में आरजेडी शासनकाल को एक बार फिर 'जंगलराज' बताया और कहा कि मुकाबला 'विकास बनाम जंगलराज' का है. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सम्मान नहीं मिल रहा.

दरभंगा में अखिलेश यादव ने की सभा

इधर, अखिलेश यादव ने दरभंगा में सभा की, जबकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर में रोड शो किया. सीएम नीतीश कुमार ने भी मधुबनी में रोड शो किया और वैशाली में सभा की. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खराब मौसम के बीच वीडियो कॉल से कुछ सभाओं को संबोधित किया और फिर जमीनी स्तर पर प्रचार किया. रघुनाथपुर में उन्होंने ओसामा शहाबुद्दीन के लिए प्रचार किया.

लेटेस्ट

