Bihar Elections 2025 result: अनंत सिंह के घर भोज शुरू, जेडीयू दफ्तर में डांस... बिहार में NDA का जश्न

बिहार में मतगणना का दिन बेहद अहम है और इसी बीच शुरुआती रुझानों ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है. सुबह 11 बजे के रुझानों के अनुसार, एनडीए प्रदेश में सरकार बनाते हुए दिख रही और महागठबंधन पिछड़ गई है. जेडीयू के दिग्गज नेता, जो कि जेल में बंद हैं - अनंत सिंह, उनके घर पर जश्न का माहौल शुरू हो गया है.

मोकामा विधानसभा सीट के 10वें राउंड की गिनती में जदयू उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह ने अपनी बढ़त बढ़ाकर 37,752 वोट कर ली है. पिछले राउंड की तुलना में उनकी बढ़त 12,249 वोट बढ़ी है. आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी 25,503 वोटों के साथ पीछे चल रही हैं, और उनकी पिछड़त भी 12,249 वोट बढ़ी है.

पटना के मोकामा क्षेत्र से शुरुआती रुझानों में एनडीए को बंपर बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और अनंत सिंह भी बढ़त बनाए हुए हैं. रुझान आते ही उनके पटना स्थित आवास पर जश्न का माहौल शुरू हो गया. समर्थकों की भीड़ उमड़ने लगी और घर के परिसर में लगातार बड़े पैमाने पर भोज तैयार और परोसा जा रहा है.

भोज की तैयारी तीन दिन से जारी

रुझान शुरू होते ही अनंत सिंह के पटना आवास पर भोजन की व्यवस्था और तेज़ कर दी गई. कारीगर लगातार पुड़ियां तल रहे हैं, सब्जियां काटी जा रही हैं और पकवान तैयार किए जा रहे हैं. कई तरह की सब्जियां, दाल, पुलाव और मिठाइयां - खास कर गुलाब जामुन- लगातार परोसे जा रहे हैं.

अनंत सिंह के पटना आवास पर जश्न शुरू

स्थानीय लोगों के मुताबिक, भोजन की तैयारी दो दिन पहले ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही शुरुआती रुझानों में बढ़त दिखी, आवास पर भोज का सिलसिला और तेज़ हो गया.

समर्थकों में गजब का उत्साह

मोकामा से भारी संख्या में समर्थक अनंत सिंह के आवास पहुंच रहे हैं. ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल बना हुआ है. लोग लगातार भोज में शामिल हो रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.

कुछ समर्थकों ने कहा कि उनके लिए यह नतीजे बेहद उत्साहजनक हैं और उन्हें भरोसा है कि बढ़त का आंकड़ा और भी बढ़ेगा. एक समर्थक के अनुसार, “अभी तो सात–आठ राउंड की गिनती में ही भारी बढ़त है, बारह बजे तक यह आंकड़ा चौबीस हज़ार के पार जा सकता है.”

जश्न का माहौल लगातार जारी

जैसे ही पहले राउंड की काउंटिंग शुरू हुई, उसी समय से अनंत सिंह के घर पर भोज शुरू हो गया था. खाना तीन–चार दिन से तैयार हो रहा है, और समर्थकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कारीगर लगातार फिर से भोजन बना रहे हैं.

पटना में अनंत सिंह का घर बना जश्न का केंद्र

मोकामा से पहुंच रहे लोगों के बीच उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है. सभी अनंत सिंह की बढ़त को लेकर बेहद खुश नज़र आ रहे हैं और जश्न का आनंद ले रहे हैं.



