'अब तो हर कोई दुश्मन जैसा...' Y प्लस सिक्योरिटी मिलने के बाद पहली बार बोले तेज प्रताप

राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने केंद्र सरकार द्वारा वाई प्लस सिक्योरिटी दिए जाने पर अब अपनी प्रतिक्रिया दी है. तेज प्रताप ने कहा कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन उन्हें अब भी अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है.

और पढ़ें

हर कोई दुश्मन जैसा लगता है: तेजप्रताप

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव ने कहा, 'मुझे खतरा है, मेरे दुश्मन मुझे मरवा सकते हैं, अब तो हर कोई दुश्मन जैसा लग रहा है.' हालांकि उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि उनके दुश्मन कौन हैं या उन्हें किससे खतरा है.

तेज प्रताप यादव को पिता लालू प्रसाद द्वारा पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली. उन्हें राजद से छह साल के लिए उस वक्त बाहर कर दिया गया था जब उन्होंने एक महिला के साथ अपने संबंधों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

निष्कासन के बाद तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) का गठन किया और बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से मैदान में हैं. तेज प्रताप ने पहले भी कहा था कि एक साजिश के तहत उनके और छोटे भाई तेजस्वी यादव के बीच फूट डाली जा रही है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ‘जयचंद’ शब्द का इस्तेमाल करते हुए पार्टी के अंदर गद्दारों पर निशाना साधा था.

Advertisement

भाई तेजस्वी को दी जन्मदिन की बधाई

हालांकि रविवार को तेज प्रताप ने अपने भाई तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दीं और कहा, 'मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है, वे आगे बढ़ते रहें.' यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों भाइयों के रिश्तों में तनाव की खबरें लगातार चर्चा में हैं.

तेज प्रताप ने कहा कि वह किसी से नहीं डरते और जनता के बीच जाकर सच्चाई बताने का साहस रखते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक ताकतें उन्हें बदनाम करने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं.

---- समाप्त ----