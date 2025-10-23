तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर गहलोत ने पूछा- BJP बताए कौन है NDA का फेस?

बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच महागठबंधन ने आखिरकार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार चुनाव के लिए पार्टी पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद नेता तेजस्वी यादव को गठबंधन का सीएम चेहरा बनाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है.

गहलोत ने यह भी स्पष्ट किया कि मुकेश सहनी (वीआईपी) को उप-मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और इसके अलावा, अन्य सहयोगी दलों से भी कई उप-मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे.

इस घोषणा के साथ ही अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा, "हमने तो सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, ये लोग कब करेंगे? हम अमित शाह जी और उनकी पार्टी के अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं कि आपके गठबंधन का सीएम चेहरा कौन है?

गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, “हमने महाराष्ट्र में देखा कि चुनाव किसी और के चेहरे पर लड़ा गया और मुख्यमंत्री कोई और बना दिया गया. इसलिए अब अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष यह साफ करें कि बिहार में उनका सीएम चेहरा कौन है.”

नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है, बीजेपी कर देगी खत्म- तेजस्वी

मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "हम, महागठबंधन के लोग, केवल सरकार बनाने या मुख्यमंत्री बनने की चाहत नहीं रखते, बल्कि हम बिहार को बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम साथ हैं."

तेजस्वी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा: "बीजेपी के लोग नीतीश जी को दोबारा सीएम नहीं बनाएंगे. अमित शाह से मेरा सवाल-आखिर क्यों नीतीश जी के चेहरे के नाम पर घोषणा नहीं की जा रही? जेडीयू में 3-4 नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं जो जेडीयू को खत्म करना चाहते हैं. चुनाव बाद ये लोग जेडीयू को समाप्त कर देंगे. अमित शाह ने फैसला ले लिया है और ये मान कर चलिए कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है."

तेजस्वी ने महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा, "मैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियों का धन्यवाद देता हूं कि सबने मुझ पर भरोसा जताया. मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करूँगा और मिलकर हम 20 साल पुरानी उस सरकार को हटाएंगे, जो अभी सत्ता में है."



