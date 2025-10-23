scorecardresearch
 

Feedback

तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर गहलोत ने पूछा- BJP बताए कौन है NDA का फेस?

तेजस्वी ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि “नीतीश कुमार को दोबारा सीएम नहीं बनाया जाएगा. जेडीयू में कुछ नेता भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और चुनाव के बाद वे जेडीयू को खत्म कर देंगे. यह नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है.”

Advertisement
X
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गहलोत ने कहा कि BJP खत्म कर जेडीयू को खत्म कर देगी (Photo- ITG)
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गहलोत ने कहा कि BJP खत्म कर जेडीयू को खत्म कर देगी (Photo- ITG)

बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच महागठबंधन ने आखिरकार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार चुनाव के लिए पार्टी पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद नेता तेजस्वी यादव को गठबंधन का सीएम चेहरा बनाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है.

गहलोत ने यह भी स्पष्ट किया कि मुकेश सहनी (वीआईपी) को उप-मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और इसके अलावा, अन्य सहयोगी दलों से भी कई उप-मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे.

इस घोषणा के साथ ही अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा, "हमने तो सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, ये लोग कब करेंगे? हम अमित शाह जी और उनकी पार्टी के अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं कि आपके गठबंधन का सीएम चेहरा कौन है? 

सम्बंधित ख़बरें

Bihar Chunav aaj tak Speacil Poll
बिहार चुनाव का पब्लिक पोल: आजतक दे रहा मौका, अपनी भविष्यवाणी बताएं और जीतें आकर्षक इनाम! 
Khesari On Jyoti
Khesari Lal ने Jyoti Singh के लिए की वोट की अपील! 
This is Nitishs last election, Amit Shah has made it clear: Tejashwi Yadav
CM-डिप्टी CM फेस का ऐलान, एकता का संदेश; महागठबंधन की फुल PC 
A son of the extremely backward and the backward will build Bihar.
महागठबंधन के CM फेस का ऐलान, तेजस्वी ने NDA से पूछा- तुम्हारा नेता कौन? 
tejashwi yadav nitish kumar
बिहार चुनाव में महिला वोट निर्णायक हुआ तो नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे 

यह भी पढ़ें: तेजस्वी यादव को राघोपुर में बीजेपी और जन सुराज से कितनी बड़ी चुनौती है

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, “हमने महाराष्ट्र में देखा कि चुनाव किसी और के चेहरे पर लड़ा गया और मुख्यमंत्री कोई और बना दिया गया. इसलिए अब अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष यह साफ करें कि बिहार में उनका सीएम चेहरा कौन है.”

Advertisement

नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है, बीजेपी कर देगी खत्म- तेजस्वी
मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "हम, महागठबंधन के लोग, केवल सरकार बनाने या मुख्यमंत्री बनने की चाहत नहीं रखते, बल्कि हम बिहार को बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम साथ हैं."

तेजस्वी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा: "बीजेपी के लोग नीतीश जी को दोबारा सीएम नहीं बनाएंगे. अमित शाह से मेरा सवाल-आखिर क्यों नीतीश जी के चेहरे के नाम पर घोषणा नहीं की जा रही? जेडीयू में 3-4 नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं जो जेडीयू को खत्म करना चाहते हैं. चुनाव बाद ये लोग जेडीयू को समाप्त कर देंगे. अमित शाह ने फैसला ले लिया है और ये मान कर चलिए कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है."

यह भी पढ़ें: क्या बिहार में है सोने का सबसे बड़ा खजाना? दावा- वहां धरती के अंदर है इतना टन सोना!

तेजस्वी ने महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा, "मैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियों का धन्यवाद देता हूं कि सबने मुझ पर भरोसा जताया. मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करूँगा और मिलकर हम 20 साल पुरानी उस सरकार को हटाएंगे, जो अभी सत्ता में है."
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement