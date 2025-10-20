बिहार चुनाव: महागठबंधन में गड़बड़ी! 9 सीटों पर आमने-सामने उम्मीदवार, कहीं RJD तो कहीं CPI vs कांग्रेस

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी INDIA गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चली आ रही रस्साकशी अब खुलकर सतह पर आ गई है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के 143 प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही गठबंधन के भीतर दरार साफ दिखने लगी है. अब RJD, कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) कम से कम नौ सीटों पर आमने-सामने चुनावी मुकाबले में उतर रहे हैं. महागठबंधन (बिहार) में सीट बंटवारे पर सहमति न बन पाने के कारण अब सीधे मुकाबले की नौबत आ गई है. इससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं.

RJD बनाम कांग्रेस की टक्कर

CPI बनाम कांग्रेस की टक्कर

बछवारा: अवधेश कुमार राय (CPI) vs शिव प्रकाश गरीबदास (कांग्रेस)

राजापाकर: मोहित पासवान (CPI) vs प्रतिमा दास (कांग्रेस)

बिहार शरीफ: शिव कुमार यादव (CPI) vs उमेर खान (कांग्रेस)

सीट बंटवारे पर सहमति न बनने की वजह से गठबंधन की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है. इन मुकाबलों का सीधा फायदा विरोधी दलों को हो सकता है. अब देखना होगा कि क्या चुनाव से पहले महागठबंधन इस गड़बड़ी को सुलझा पाएगा या फिर विपक्षी एकता में दरार और गहरी होगी. बता दें कि बिहार में दो चरणों में मतदान होने वाले हैं. पहले चरण में 6 नवंबर को मतदाता अपने वोट डालेंगे और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी.

