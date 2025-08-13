'पहले खेल के मैदान से भागा और अब सियासी मैदान...' तेजस्वी पर गरम हुए डिप्टी CM विजय सिन्हा

बिहार में SIR का मुद्दा गरमा गया है. फिलहाल अभी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है. SIR को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं. इसी बीच डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर निशाना साधा है. बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जमीन लेकर नौकरी बांटने वाले हम पर सवाल उठा रहे हैं. चुनाव आयोग को हमने जवाब दे दिया है. पटना का ईपिक भी मेरा हट गया है

डबल वोटर आईडी मामले में चुनाव आयोग की तरफ से जारी नोटिस को लेकर भी डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अनुकंपा की राजनीति से निकले जंगलराज में युवराज और भ्रष्टाचार में पले-बढ़े कांग्रेस के लोग मुझे क्या बताएंगे. इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने अपनी मैट्रिक की डिग्री दिखाई और कहा कि अगर तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो अपनी डिग्री दिखाएं?

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट में SIR पर चल रही थी सुनवाई, तभी योगेंद्र यादव ने पेश किए दो 'मृत मतदाता', EC बोला- ड्रामा नहीं उनकी मदद करें

विजय कुमार सिन्हा ने लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले बड़े भाई को छोटा भाई बना दिया गया. बिहार अब जंगलराज के चंगुल में नहीं फ़ंसेगा. नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगा. तेजस्वी जिस भाषा में चाहेंगे उनको जवाब देंगे.

Advertisement

'पहले खेल के मैदान से भागा और अब सियासी मैदान से'- विजय सिन्हा

मैं शिक्षक का पुत्र हूं, शालीनता नहीं छोड़ना चाहता. तेजस्वी के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर भी डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र के हितैषी नहीं हैं. लोकतंत्र के ख़िलाफ़ हैं. उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा होता तो, वो चुनाव बहिष्कार की बात नहीं करते.

ये लोग चुनावी मैदान से भागने की कोशिश कर रहे हैं. ये पहले भी खेल के मैदान से भाग चुके हैं. अगर चुनाव से भागोगे तो जनता सबक सीखा देगी. संविधान पर जो भरोसा नहीं रखते, उनपर भी कार्रवाई हो. इतनी आजादी देना भी ठीक नहीं है. भीखू भाई का नाम बिहार के वोटर लिस्ट में जोड़े जाने के सवाल पर सिन्हा ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अब एक राष्ट्र एक चुनाव की बात चल रही है. कोई कहीं भी वोट डाल सकता है. ये लोग नियम कानून नहीं जानते हैं. सिर्फ आरोप लगा देना है.

यह भी पढ़ें: SIR पर लोकसभा में घमासान, विपक्षी सदस्यों ने चेयर और मंत्री पर फेंके कागज, रिजिजू बोले- गिराई गरिमा

तेजस्वी ने दिया था ये बयान

इससे पहले तेजस्वी ने SIR को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोटों की डकैती कर रहा है. उन्होंने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी पर भी गंभीर आरोप लगाए थे और दावा करते हुए कहा था कि उनके और उनके देवर के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं.

Advertisement

अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी बोल नहीं रही है. चुनाव आयोग ने आज इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की. SIR को लेकर जो खामियां हैं, हम उनको उजागर करते रहेंगे. आपको बता दें कि बिहार में सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव संभावित है. हालांकि, अभी तक आयोग की तरफ से तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.



---- समाप्त ----