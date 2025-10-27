क्या नीतीश को महागठबंधन में आने का न्योता देंगे? सवाल पर क्या बोले तेजस्वी यादव

बिहार में चुनावी माहौल बना हुआ है. ऐसे में सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम और महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने आजतक के साथ खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर सवालों का जवाब दिया. तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, "बीजेपी आरक्षण विरोधी है, यही लोग कर्पूरी जी को गाली देते थे, जब उन्होंने आरक्षण लागू किया था. ये लोग सिर्फ चुनाव में ड्रामा करते हैं."

उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के मन में केवल वोट है. लेकिन इनका अपना एजेंडा है, अपना काम करने का तरीका है. ये चहेते नहीं हैं, लोगों की पीड़ा का दूर नहीं करना चाहते हैं. बीजेपी के कई नेताओं ने आरक्षण का विरोध किया है.

क्या तेजस्वी नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता देंगे... इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा, "पिछली बार लगभग घसीटते-घसीटते उन्होंने सरकार बना ली. इस बार वो नौबत आने वाली नहीं है. इस बार बिहार के हर जाति के लोग काम, नौकरी, कारखाना, उद्योग और शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं. सूबे के लोग अपराध, पलायन और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहते हैं."

'बिहार अब भी सबसे गरीब राज्य...'

तेजस्वी यादव ने कहा, "बीस साल अगर नीतीश कुमार ने काम किया है, तो हिसाब दें. अभी भी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य है. बेरोजगारी सबसे ज्यादा है. कारखाने और उद्योग नहीं हैं. आज भी लोगों को पढ़ाई, कमाई और दवाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है. अगर काम किया है, तो क्यों जाना पड़ रहा है?"

उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और एनडीए के लोग इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं. लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, बिहार को कोई बाहरी आकर नहीं चलाएगा. इस बार बिहार का लाल ही बिहार को चलाने का काम करेगा. एनडीए का कंट्रोंल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में है. जो वो चाह रहे हैं, वही हो रहा है.

SIR पर सवाल...

एसआईआर से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि काश ये लोकसभा चुनाव के बाद ही हो जाता. क्यों नहीं हुआ. बाढ़ की स्थिति में डॉक्यूमेंट कैसे दिया जा सकता है.

तेजस्वी यादव ने कहा, "महागठबंधन सब कुछ ठीक है. हर गठबंधन में छोटी चीजें होती हैं. हम लोग मजबूती के साथ हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़कर जीतेंगे. 14 तारीख के बाद से बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का काम शुरू हो जाएगा. बिहार की जनता नई सरकार बनाएगी, जो नया बिहार बनाना चाहते हैं."



