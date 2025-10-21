scorecardresearch
 

बिहार चुनाव: संजय झा का राहुल-RJD पर तीखा हमला, बोले- हर मामले में NDA महागठबंधन से आगे

JDU के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने राहुल गांधी को 'पॉलिटिकल टूरिस्ट' करार देते हुए कहा, 'राहुल गांधी सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं और घूमकर चले जाते हैं.' उन्होंने कहा कि जब पांच पार्टियां मिलकर एक साथ चुनाव नहीं लड़ पा रही तो 14 करोड़ बिहार की जनता को कैसे संभालेंगी?

संजय झा ने महागठबंधन पर साधा निशाना. (File Photo: ITG)
विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म है. JDU के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने सासाराम से आरजेडी प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी और RJD पर तीखा हमला बोला. दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने महागठबंधन से किनारा कर लिया, जिसे BJP नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने गठबंधन की नाकामी का प्रमाण बताया. वहीं, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मोर्य ने विपक्ष पर कटाक्ष किया और चुनाव में एनडीए जीत का दावा किया.

दरअसल, सासाराम विधानसभा क्षेत्र से RJD के उम्मीदवार सतेंद्र साह को सोमवार (20 अक्टूबर 2025) को नामांकन पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. रोहतास जिले के पुलिस अधिकारियों के अनुसार, साह के खिलाफ 2004 के एक बैंक डकैती मामले में नॉन-बेलेबल वारंट (NBW) लंबित था. साह ने नामांकन दाखिल करने की अनुमति ली, लेकिन उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. ये गिरफ्तारी महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए तीसरी ऐसी घटना है.

'सब जानती है जनता'

JDU के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने RJD उम्मीदवार की गिरफ्तारी को आधार बनाकर महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा, 'डकैती के मामले में आरोपी है, इसी टाइप के लोगों को तो टिकट दिए हैं. उनका थोड़ा कल्चर बदला है? इसी टाइप के एलिमेंट उस पार्टी में हैं जो 15 साल पूरे दुनिया में बिहारी बोलने में शर्म महसूस कराते थे. आज भी वही लोग पार्टी में हैं. आप गौर करके देखिएगा, जो बड़े-बड़े सिंबल थे जंगल राज के उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट दिया है. बिहार की जनता सब जानती है और जब रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा तो इस बार सबक मिल जाएगा.'

'राहुल पॉलिटिकल टूरिस्ट'

उन्होंने राहुल गांधी को 'पॉलिटिकल टूरिस्ट' करार देते हुए कहा, 'राहुल गांधी सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं और घूमकर चले जाते हैं. वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन अब एक बार भी उसका जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुद्दा खत्म हो चुका है.'

महागठबंधन के सीट बंटवारे के विवाद पर तंज कसते हुए झा ने कहा, 'जब पांच पार्टियां मिलकर एक साथ चुनाव नहीं लड़ पा रही तो 14 करोड़ बिहार की जनता को कैसे संभालेंगी?'

उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के वायरल ऑडियो-वीडियो का हवाला देकर कहा कि पार्टी की आंतरिक कलह साफ दिख रही है. झा ने NDA को हर मामले में महागठबंधन से आगे बताया.

'बिहार में फिर बनेगी सरकार'

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर विपक्ष पर कटाक्ष किया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'बिहार में चुनाव चल रहा है! एक तरफ राहुल गांधी जी जलेबी बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी टिकट कांड के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं! जनता सब समझ रही है. बिहार 2025 में फिर एक बार, भारी बहुमत की NDA सरकार!'

जेएमएम ने किया किनारा

उधर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमवार को बिहार चुनाव से किनारा करते हुए महागठबंधन से अलग कर लिया है. JMM ने RJD और कांग्रेस पर 'राजनीतिक साजिश' का आरोप लगाते हुए कहा कि सीट बंटवारे में उन्हें धोखा दिया.

JMM महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, "हमसे छल किया गया. RJD ने सीटें देने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया."

JMM पहले छह सीटों (चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई, पीरपैंती) पर स्वतंत्र उम्मीदवारी का ऐलान कर चुका था, लेकिन अब पूरी तरह बाहर हो गया.

'विफल हुआ महागठबंधन'

BJP नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे महागठबंधन की असफलता बताया. उन्होंने कहा, 'महागठबंधन पूरी तरह बेनकाब और विफल हो चुका है; पार्टियां चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ रही हैं. उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने गठबंधन के सामूहिक लक्ष्यों को ओझल कर दिया; ऐसे लोग अंततः अपनी बदनसीबी भुगतेंगे.'

नीतीश ने शुरू किया प्रचार

बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार का प्रचार शुरू हो गया है... हवा एनडीए के पक्ष में है, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं है. नीतीश कुमार द्वारा किए गए कामों से साफ तौर पर सकारात्मक रुझान दिख रहा है.

महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बोलते हुए उन्होंने कहा, 'इतनी लंबी कवायद के बाद अब आप दोस्ताना लड़ाई कर रहे हैं. इसका मतलब है कि आप आपसी तालमेल नहीं बिठा पाए... एक तरह से उनका गठबंधन पूरी तरह से टूट गया है. नीतीश कुमार ने महागठबंधन बनाया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को सीटें दीं. आरजेडी कांग्रेस के प्रति कभी ईमानदार नहीं रही.'

RJD ने 143 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की, जबकि कांग्रेस को 61 मिलीं. इससे कई सीटों पर गठबंधन सहयोगियों के बीच दोस्ताना फाइट देखने को मिलेगी.

वहीं, NDA ने 243 में से BJP-JDU को 101-101 और LJP को 29 सीटें दीं. पहले चरण की 121 सीटों पर 6 और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा. जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे.

