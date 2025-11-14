scorecardresearch
 

2 लाख गुलाब जामुन, 500 किलो मनेर के लड्डू और महाभोज... जीत से पहले कहां-कहां कैसी है जश्न की तैयारी

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, मोकामा में जदयू के अनंत सिंह और राजद की वीणा सिंह के बीच बाहुबली जंग छिड़ी हुई है। अनंत सिंह की जीत के लिए उनके आवास पर 50 हजार लोगों के लिए महाभोज की तैयारी चल रही है.

मोकामा में राजद उम्मीदवार वीणा सिंह के आवास पर बन रहे हैं रसगुल्ले
मोकामा में राजद उम्मीदवार वीणा सिंह के आवास पर बन रहे हैं रसगुल्ले

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं. थोड़ी देर में मतगणना शुरू होने वाली है. कौन बनेगा सरताज और किसे मिलेगी हार के सवाल के बीच चूल्हों में आग धधक रही है. दूध में उबाल है और पलटों से लगातार चाशनी चलाई जा रही है. अगर किसी की हार होगी तो किसी की जीत भी तो होनी ही है, लेकिन वो कहते हैं न कि हार से पहले ही हार क्यों मानी जाए तो भईया धड़ाधड़ बेली जा रही हैं पूड़ियां और खटाखट कट रही हैं सब्जियां और हो रही है महाभोज की तैयारी. 


अनंत सिंह के आवास पर 56 भोग की तैयारी, महाभोज की तैयारी
बिहार के मोकामा में इस बार बाहुबलियों की जंग है. जदयू से अनंत सिंह मैदान में हैं और राजद से वीणा सिंह. दोनों ही बाहुबली, लेकिन अनंत सिंह अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि उनके आवास पर महाभोज की तैयारी चल रही है. उनके आवास से उठ रही मीठी सुगंध खबर दे रही है कि कुछ तो नीक-नोहर छन रहा है. 

दरअसल अनंत सिंह के घर 10 हजार लीटर सुधा दूध आया है. 48 हलवाई कारीगर तरह-तरह की मिठाई बनाने में जुटे हैं. 2 लाख तो गुलाब जामुन ही बन रहे हैं. कम से कम 50 हजार लोगों के महाभोज की तैयारी है. 

बीजेपी खेमे में लड्डू बंटने की तैयारी
उधर, अपनी जीत के लिए बीजेपी कार्यकर्ता भी आश्वस्त हैं. मिठाइयों की भरमार बीजेपी खेमे में भी है. जीत का जश्न मनाने और मुंह मीठा कराने के लिए 500 किलो मनेर के लड्डू का ऑर्डर दिया गया है. बिहार में मनेर के लड्डू सिर्फ स्वाद या मिठास भर नहीं हैं. काजू, किशमिश, खरबूजे के बीज और चने के बेसन से इतराई गई बूंदी को चाशनी में लिपटा कर बनते हैं मनेर के मुंह में घुल जाने वाले स्वादिष्ट लड्डू.

इन लड्डुओं का इतिहास 350 साल से अधिक पुराना बताया जाता है, जब मुगल बादशाह आलम जब मनेर शरीफ की यात्रा पर आए तो उनके खानसामों ने ही लड्डू बनाए. आलम तो अपना सफर करके लौट गए, लेकिन लड्डू यहीं रह गए. इस लड्डू के दीवाने दूर-दूर तक हैं और अब तो इन्हें मिट्टी की हांडी में तरेट कर-सहेज कर दूर-दूर तक सप्लाई भी किया जाता है, जो इसकी ब्रांड वैल्यू में चार चांद लगा देते हैं.   

लड्डू-रसगुल्ला की तैयारी के साथ उम्नीदवार और कार्यकर्ता ईश्वर की शरण में भी पहुंचे हैं. मतगणना से पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इंदमनेश्वर महादेव मंदिर अशोकधाम में पूजा करने पहुंचे. उन्होंने शिवमंदिर में आरती की और जीत के लिए आशीर्वाद मांगा.

