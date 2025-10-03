scorecardresearch
 

'एक धुर जमीन दिखा दें तो गुलामी करने को तैयार', प्रशांत किशोर के आरोप पर अशोक चौधरी का काउंटर चैलेंज

बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के आरोप पर काउंटर चैलेंज किया है. उन्होंने जन सुराज के सूत्रधार को चुनौती दी है कि घोषित संपत्ति के अलावा एक भी जमीन का कागज दिखा दें, तो गुलाम करने को तैयार हूं.

अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने लगाए थे गंभीर आरोप (Photo: ITG)
अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने लगाए थे गंभीर आरोप (Photo: ITG)

बिहार चुनाव से पहले जुबानी जंग तीखी होती जा रही है. चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने जन सुराज के सूत्रधार पशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. प्रशांत किशोर के आरोप पर अब जनता दल (यूनाइटेड) के नेता अशोक चौधरी ने काउंटर चैलेंज किया है.

अशोक चौधरी ने शुक्रवार को पटना में कहा कि मेरी घोषित संपत्ति के अलावा एक धुर जमीन भी कोई दिखा देगा, तो मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं. उन्होंने कहा कि कल को कोई आए और यह यह कहे कि ट्रंप के साथ मेरी पार्टनरशिप है. इसका क्या मतलब है. अशोक चौधरी ने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप अलग बात है. मैंने जहानाबाद में यही बयान दिया था.

उन्होंने कहा कि छात्र जीवन से बैनर पोस्टर लगाकर यहां तक आए हैं. विरोधियों के सीने पर चढ़कर राजनीति करेंगे. अशोक चौधरी ने कहा कि दलित का बेटा हूं, किसी से कम नहीं हूं. जनता की अदालत में जा रहे हैं. दो महीने में रिजल्ट आएगा और बेलागंज जाकर भी जन सुराज को उसका हश्र दिखाया है.

यह भी पढ़ें: प्रशांत किशोर को मंत्री अशोक चौधरी ने भेजा 100 करोड़ का लीगल नोटिस, मानहानि का आरोप

उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई दूसरा नेता नहीं हुआ. कोई कितना भी दावा कर ले, जनता को नीतीश कुमार पर भरोसा है. गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए थे.

