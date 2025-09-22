'200 करोड़ की जमीन...', प्रशांत किशोर ने JDU नेता अशोक चौधरी पर लगाया भ्रष्टाचार आरोप

बिहार की राजधानी पटना में प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेता अशोक चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी ने पिछले दो साल में 200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की जमीन हासिल की है. प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को अशोक चौधरी से भ्रष्टाचार के इन आरोपों पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहना चाहिए, जैसा उन्होंने 2017 में तेजस्वी यादव से कहा था.

प्रशांत किशोर ने कहा कि वह बहुत जल्द अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे, और यह घोषणा बाकी अन्य दलों से पहले होगी. उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने का असर बिहार में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा.

प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार या बीजेपी से डर नहीं लगता. उन्होंने चुनौती दी कि वे एनडीए नेताओं के खिलाफ जितने भी खुलासे कर रहे हैं, अगर वह गलत हैं तो केंद्र सरकार उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच बैठा दे और उन्हें गिरफ्तार कर ले. उन्होंने कहा कि वह गिरफ्तारी और जेल जाने से नहीं डरते हैं.

'तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव...'

प्रशांत किशोर ने कहा कि वह राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं. उन्होंने कहा कि तेजस्वी वहां इसलिए चुनाव लड़ते हैं क्योंकि वहां यादवों की तादाद ज्यादा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वहां के यादव अब उनकी पार्टी के साथ हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पार्टी में कई जिला अध्यक्ष यादव समुदाय से हैं.

