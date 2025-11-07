scorecardresearch
 

'60 फीसदी से ज्यादा मतदान सरकार वापसी के संकेत', बिहार की बंपर वोटिंग पर बोले अमित शाह

अमित शाह कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक मतदान से यह साफ संकेत मिलता है कि जनता इस बार फिर एनडीए को सत्ता में ला रही है. अमित शाह ने घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात दोहराई और कहा कि सरकार बनने के बाद बिहार में घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

अमित शाह ने कहा कि नीतीश को लेकर कोई मतभेद नहीं है. (File Photo: ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद अब सबकी निगाहें दूसरे चरण पर टिकी हैं. इस बीच, सीमांचल के पुर्णिया में प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आजतक से खास बातचीत में बड़ा दावा किया.

शाह ने कहा कि यह चुनाव एकतरफा है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) शानदार जीत हासिल करने जा रहा है. अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि NDA 160 सीटों का आंकड़ा पार कर जाएगा.

सीमांचल के पुर्णिया में एक रोड शो के दौरान आजतक से बातचीत करते हुए शाह ने कहा, "इसमें मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि NDA 160 का आंकड़ा पार करेगा. हम एक सौ साठ से ज्यादा सीटों के साथ दो तिहाई से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में हैं."  सीमांचल में किशनगंज, अररिया, कटिहार और पुर्णिया जिले आते हैं.

शाह ने बताया कि महिलाओं, युवाओं, किसानों और मजदूरों सहित सभी वर्ग एनडीए के पक्ष में भारी संख्या में मतदान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 60% से अधिक मतदान के सभी आंकड़े इन चुनावों में एनडीए की सत्ता में वापसी का संकेत देते हैं.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

MGB के वादे और विकास पर जोर

आरजेडी के नौकरियों के वादे पर अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा, "जिसकी सरकार ही नहीं बनने जा रही है तो उसकी कौन सुनेगा. वादा तो उसका सुना जाता है जिसकी सरकार बनती है." उन्होंने कहा कि पुर्णिया में मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा है और एनडीए यहाँ अच्छे बहुमत के साथ जीतेगा.

यह भी पढ़ें: 'सेना के जवानों की जाति-धर्म पूछने पर शर्म आनी चाहिए', बिहार में राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह

शाह ने बिहार में एनडीए सरकार के विकास कार्यों पर जोर दिया, जिसमें 85 लाख किसानों को ₹6,000 (अब ₹9,000) देना, साढ़े तीन करोड़ गरीबों को ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज, तीन करोड़ तीस लाख घरों में शौचालय, और तीन करोड़ पैंसठ लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाना शामिल है. उन्होंने दावा किया कि पूरा अति पिछड़ा वर्ग विकास के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ एकजुट है.

घुसपैठियों पर कार्रवाई और राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब

गृह मंत्री ने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी वादा किया. राहुल गांधी के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि उनके दावे असत्य साबित हुए हैं और तथ्य सार्वजनिक डोमेन में हैं.

NDA में किसी भी तरह के मतभेद को खारिज करते हुए शाह ने कहा कि गठबंधन में सभी जातियां, जिसमें EBC (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) भी शामिल है, एकजुट हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि नतीजों के बाद नीतीश कुमार के पद को लेकर कोई विभाजन नहीं होगा, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले.

---- समाप्त ----
