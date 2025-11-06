'सेना के जवानों की जाति-धर्म पूछने पर शर्म आनी चाहिए', बिहार में राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बिहार में चुनावी रैलियों के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सेना के जवानों की जाति और धर्म जानने की बात कहने पर शर्म आनी चाहिए.

मधुबनी की रैली में शाह ने कहा, “राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि वे हमारे सेना के जवानों की जाति और धर्म पूछ रहे हैं. सेना में किसी की जाति या मजहब नहीं देखा जाता. देश की सुरक्षा में सभी समान हैं.”

बिहार चुनाव को बताया ‘घुसपैठियों से मुक्ति का अभियान’

मधुबनी, पश्चिम चंपारण और मोतिहारी की रैलियों में शाह ने कहा कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के लिए सुरक्षा खतरा हैं और वे बिहार व देश के लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह चुनाव बिहार को घुसपैठियों से मुक्त बनाने के लिए है.

अमित शाह ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके शासनकाल में हत्या और बलात्कार आम बात थी. एनडीए सरकार में बहुबलियों के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मखाना बोर्ड’ बनाया, लेकिन अगर लालू यादव और उनके साथी लौटे तो ‘घुसपैठिया घुसाओ बोर्ड’ बना देंगे.”

राहुल और लालू पर संयुक्त हमला

शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ही ‘जंगलराज’ से बिहार को बचा सकती है, जबकि लालू प्रसाद और राहुल गांधी घुसपैठियों का रास्ता खोलना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि यदि ‘महागठबंधन’ की जगह ‘ठगबंधन’ को मौका मिला तो चंपारण “मिनी चंबल” बन जाएगा. बिहार ने इंदिरा गांधी की तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, लेकिन अब कांग्रेस फिर से आरजेडी के सहारे राज्य पर शासन करना चाहती है.”

‘सीता मंदिर’ और विकास के वादे

शाह ने भरोसा दिलाया कि ढाई साल में सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर का निर्माण पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि एनडीए की वापसी पर चंपारण में नया हवाई अड्डा बनेगा, बंद चीनी मिलों को सहकारी समितियों के जरिये फिर से चालू किया जाएगा और थारू समुदाय के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी.

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मोतिहारी में नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा और अरराज स्थित बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर का 100 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा.

