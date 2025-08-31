scorecardresearch
 

अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में बुलाई अहम बैठक, दोनों डिप्टी CM भी रहेंगे मौजूद

अमित शाह ने 3 सितंबर को दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर अहम बैठक बुलाई है. बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और एनडीए के अन्य नेता शामिल होंगे. इस मीटिंग में सीट बंटवारे, चुनावी रणनीति, बूथ मैनेजमेंट और सामाजिक समूहों तक पहुंच बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.

दिल्ली में चुनावी रणनीति पर गृहमंत्री की 3 सितंबर को अहम बैठक होने वाली है (File Photo: PTI)
Amit Shah meeting on Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 3 सितंबर को अहम बैठक बुलाई है. इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी समेत एनडीए के नेता शामिल होंगे. इस बैठक में एनडीए के सीट बंटवारे पर भी चर्चा की जा सकती है. 

इस बैठक में आगामी बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की महत्वपूर्ण रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जाएगा. साथ ही बैठक में संगठन की चुनावी तैयारियां, बूथ मैनेजमेंट और पार्टी का सामाजिक समूहों तक पहुंचने जैसे विषयों पर चर्चा की जा सकती है. 

इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित यात्राओं को लेकर भी चर्चा की संभावना है, ताकि गठबंधन की साख को और मजबूत किया जा सके.

2020 बिहार चुनाव में कैसा रहा NDA का परमॉर्मेंस?

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा था. एनडीए को 125 सीटें मिली थीं, जो कि बहुमत के आंकड़े 122 से तीन ज्यादा था. बीजेपी ने 19.5 फीसदी वोट शेयर हासिल किए और 74 सीटें जीतें थी. जेडीयू ने 15.4 फीसदी वोट शेयर हासिल किया और 43 सीटों पर जीत क़ाबिज़ की थी. वीआईपी और हम पार्टी चार-चार सीटें जीती थी. एनडीए ने कुल 38 फीसदी वोट शेयर हासिल किए थे. 

बिहार चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने 110 सीटें जीती थीं, जिनमें RJD, कांग्रेस और वाम दल शामिल थे. इस चुनाव में एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच वोट शेयर में महज़ दो फीसदी का अंतर था. 

2020 चुनाव में कड़े मुकाबले और एंटी-इनकम्बेंसी के बावजूद एनडीए ने सरकार बनाया था और नीतीश कुमार सातवीं मुख्यमंत्री बने. 

इसके अलावा, छोटे दलों ने भी कई सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूती से पेश की. AIMIM ने पांच सीटें जीतीं थी. वामदल (CPI, CPI(M), CPI(ML)) ने 16 सीटों पर जीत हासिक की थी.

