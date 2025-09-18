बिहार दौरे पर अमित शाह, होटल के बंद कमरे में नीतीश कुमार संग 20 मिनट बातचीत, क्या हुई चर्चा?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं. इस दौरान वह बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति को अंतिम रूप देंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शाह से मुलाकात की.

पटना के होटल मौर्य में नीतीश कुमार ने अमित शाह से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 20 मिनट तक बातचीत हुई. इस दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उनके साथ थे.

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर नीतीश और अमित शाह की मुलाकात को अहम माना जा रहा है.

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी घर-घर संपर्क अभियान शुरू कर रही है. ये इलेक्शन कैंपेन 18 से 24 सिंतबर तक चलेगा. इसमें बूथ स्तर के नेता एवं कार्यकर्ता सीधे आम लोगों तक पहुंचेंगे.

बता दें कि अमित शाह आज पटना से सबसे पहले डेहरी ऑनसोन गए. वह रोहतास बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक में शामिल हुए. इसके बाद वह रोहतास में बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक में शामिल हुए. इसके बाद शाह डेहरी ऑन सोन से बेगूसराय जाएंगे. वह दोपहर ढाई बजे बेगूसराय में दूसरी क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे. शाम 5:30 बजे पटना एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो जाएंगे.

