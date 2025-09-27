'बिहारवासियों को इस बार 4 दिवाली मनानी हैं', अररिया में बोले अमित शाह

Amit Shah Araria Speech: बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताक़त इस चुनाव में झोंक दे रही है. शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार के अररिया दौरे के दौरान चुनावी अभियान को आकार देना शुरू कर दिया है. जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार के चुनाव को लेकर इस बार चार दीपावली मनाने का संदेश दिया है.

अमित शाह ने जनसभा में ‘जय श्रीराम’ के नारे लगवाए और कहा कि 'बीजेपी चुन-चुन कर एक-एक घुसपैठिया को देश से बाहर करेगी.'

गृहमंत्री ने लालू प्रसाद के कार्यकाल की आलोचना करते हुए कहा कि जब वे सत्ता में थे, तब राम मंदिर के निर्माण में देरी की गई. मोदी सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाया, जल्द ही वहां ध्वजा भी लगेगी. 550 साल से रामलला तम्बू में थे.

अमित शाह ने कहा कि इस बार दीपावली में जो भी चीज खरीदेंगे हम लोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह स्वदेशी हो. इस बार बिहार वासियों को चार दीवाली मनानी है.

चार दीपावली क्यों?

पहली – जब प्रभु श्रीराम अयोध्या लौटे थे.

दूसरी – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 75 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपये भेजे.

Advertisement

तीसरी – जीएसटी में 395 से ज्यादा चीजों के दाम कम या शून्य किए गए.

चौथी – NDA-बीजेपी की सरकार 160 से ज्यादा सीटों के साथ बनाकर.

यह भी पढ़ें: 'हर हाल में दिलानी है NDA को जीत... अभी से सारे काम छोड़कर संगठन को दें पूरा वक्त', बिहार में BJP नेताओं से बोले अमित शाह

घुसपैठियों को लेकर सियासी बहस

अमित शाह ने राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये दोनों घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं जबकि बीजेपी उन्हें देश से बाहर निकालना चाहती है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से चुनाव आयोग की मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम कट रहे हैं.

शाह ने कहा, 'राहुल गांधी कान खोलकर सुन लें, बिहार हो या देश का कोई भी कोना, बीजेपी का संकल्प है कि चुन-चुनकर एक-एक घुसपैठिए को देश से बाहर करेंगे.'

मोदी सरकार की उपलब्धियां

अमित शाह ने मोदी सरकार की कई उपलब्धियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाना, तीन तलाक समाप्त करना, CAA से हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देना, और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मोदी सरकार की बड़ी सफलताएं हैं.

बिहार के विकास के आंकड़े

गृह मंत्री ने विकास के आंकड़े देते हुए कहा कि सोनिया-मनमोहन सरकार ने 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपए दिए थे, जबकि मोदी सरकार ने 2014 से 2025 तक 16 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिया है.

Advertisement

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से चौथे नंबर पर पहुंचाया है और देश को सुरक्षित भी बनाया है.

---- समाप्त ----